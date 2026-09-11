Almorzando con Juana Viale prepara una mesaza diversa: quiénes son sus invitados para este domingo

Además, Tucu López será otro de los protagonistas de la emisión del domingo. El conductor completará la mesa junto a la actriz Jazmín Laport.

De esta manera, Malena Solda, Alberto Ajaka, Flaco Pailos, Tucu López y Jazmín Laport serán los cinco invitados que acompañarán a Juana Viale este domingo 13 de septiembre desde las 13:45 en una nueva entrega de Almorzando con Juana.

Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha, con Juana Viale como conductora

Este sábado 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, la conductora encabezará una nueva emisión con invitados provenientes del espectáculo, la música, el periodismo y la economía. Entre las figuras que se sentarán a la mesa estará el actor Luis Machín, quien atraviesa un momento de gran exposición por su participación protagónica en la película de Barreda.

La música también tendrá su lugar con Gladys “La Bomba” Tucumana, reconocida por su popular hit "la pollera amarilla". Además, será parte del programa la modelo Ingrid Grudke, quien repasará su extensa trayectoria y hablará sobre su polémica separación de Martín Colantonio.

Para abordar la actualidad del país, Hernán Lacunza, economista y exministro de Economía, será otro de los invitados de la noche. A la mesa también se sumará el periodista y escritor Osvaldo Bazán.

De esta manera, Juana Viale volverá a ponerse al frente del histórico ciclo de su abuela mientras Mirtha continúa bajo atención médica y avanza con su recuperación.