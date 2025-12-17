Dillom apareció entre el público para cantar junto a Lali Espósito en Vélez: el video
Los cantantes son amigos hace años y ahora disfrutan de hacer música juntos como 33, una de las canciones del último disco de Lali.
La escena musical argentina vivió una jornada de pura adrenalina con la presentación de Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarsfield por quinta vez en el año. En una noche donde la energía fue el hilo conductor, la artista desplegó un espectáculo de primer nivel, reafirmando su vigencia y la fidelidad de un público que colmó las instalaciones del recinto deportivo.
Para dar inicio a esta esperada cita que es la última del 2025, la estrella del pop eligió abrir su repertorio con “Lokura”, pieza fundamental de su más reciente trabajo discográfico. Este primer bloque de canciones estuvo diseñado para mantener la intensidad desde el minuto uno, sumando éxitos como “Sexy”, “2 son 3″, “Tu novia II” y el aclamado “N5″. La respuesta de los asistentes fue inmediata, generando una atmósfera cargada de emoción y cánticos que resonaron en todo el estadio.
Sorpresas en la tribuna con Dillom
Uno de los momentos más comentados de la velada ocurrió durante la interpretación de “33″. La audiencia se vio sorprendida al descubrir que el rapero Dillom se encontraba participando del show, pero no desde el escenario principal, sino cantando desde una de las plateas bajas del estadio. Ataviado con anteojos de sol y un elegante tapado negro, el artista captó todas las miradas mientras su voz se fundía con la de Lali.
Ante este gesto, la cantante no escatimó en elogios hacia su colega, subrayando su gran capacidad artística frente a las miles de personas presentes. En medio de la euforia, Lali se tomó un instante para destacar el talento de Dillom y le agradeció públicamente por acompañarla en una fecha que calificó como una "noche tan especial".
El desembarco de "La One" en el escenario
El clímax de la noche llegó cuando las pantallas gigantes anunciaron la entrada de una figura icónica del espectáculo argentino. El estadio de Vélez se vio envuelto en una ovación ensordecedora cuando Moria Casán hizo su aparición. Con su característica y reconocida caminata, "La One" se desplazó desde la pantalla principal hacia el centro del escenario para unirse a la anfitriona.
Juntas protagonizaron una versión en vivo de “Quiénes son?”, el tema que rinde homenaje a las frases célebres de la diva. Al concluir la canción, el ambiente se tornó emotivo cuando Casán decidió dedicarle unas palabras de reconocimiento a la protagonista de la noche. En un cierre de bloque magistral, Moria halagó a Lali por su extensa trayectoria y celebró el éxito de esta serie de presentaciones consecutivas en el estadio de El Fortín.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario