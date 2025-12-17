Dillom apareció entre el público para cantar junto a Lali Espósito en Vélez: el video

Para dar inicio a esta esperada cita que es la última del 2025, la estrella del pop eligió abrir su repertorio con “Lokura”, pieza fundamental de su más reciente trabajo discográfico. Este primer bloque de canciones estuvo diseñado para mantener la intensidad desde el minuto uno, sumando éxitos como “Sexy”, “2 son 3″, “Tu novia II” y el aclamado “N5″. La respuesta de los asistentes fue inmediata, generando una atmósfera cargada de emoción y cánticos que resonaron en todo el estadio.