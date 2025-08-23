Lali Espósito ayudó a entrenar a Dillom con un particular método
La cantante se prepara para su Estadio Vélez bajo un riguroso entrenamiento físico y, en medio de La Voz Argentina, lo incitó a su amigo a seguirla.
El rapero Dillom se alista para un hito en su carrera: su show en el estadio Vélez el próximo 11 de septiembre. Con solo 24 años, se convertirá en la persona más joven en dar un concierto en este emblemático lugar. Para enfrentar este gran desafío, el artista se está preparando no solo en lo musical, sino también en lo físico.
A través de sus redes sociales, Dillom ha compartido su dedicación al ejercicio. En una entrevista con el programa Perros de la calle, el rapero reveló que ha adoptado el boxeo como su principal método de entrenamiento. “Estoy entrenando todos los días”, contó, aunque admitió con humor que la estricta dieta que lo acompaña es difícil de seguir. “Es una vida que no merece ser vivida”, bromeó.
La rigurosa preparación de Dillom ha captado la atención de sus seguidores, especialmente después de que publicara una historia en Instagram en la que se lo ve entrenando junto a su amiga Lali Espósito. En el video, Lali anima al rapero mientras él hace abdominales. “¿Sos una popstar o no?”, le dice la cantante, motivándolo con palmadas en el pecho. “Soy una popstar”, le responde Dillom, mostrando su compromiso.
Así es la cartera de Dillom
En una entrevista con el programa Resumido, Dillom se animó a mostrar el contenido de su bolso y sorprendió con una pieza de diseño original de Vivienne Westwood. “La compré en un viaje a Nueva York”, aclaró.
Entre sus pertenencias, se podía ver su pasaporte y un pendrive, del cual bromeó: “No sé qué tiene, espero que no sea un explosivo”. El artista también mostró que siempre lleva preservativos y que, en sus propias palabras, “Siempre hay que tener”. Además, mostró púas personalizadas con la portada de su álbum Por cesárea y las llaves de su casa.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la gran cantidad de pastillas que llevaba consigo. Dillom explicó que padece de alergias y que la medicación es esencial, especialmente durante la época de frío. Con humor, se autodefinió como “la cartera de una vieja de 70 años”. El rapero confesó que su antialérgico es el ítem más importante, ya que lo ha salvado de “muchas situaciones”. Para finalizar, bromeó con la idea de intercambiar su bolso con Mirtha Legrand, ya que "debe tener buenas carteras ella".
