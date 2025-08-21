Video: La Joaqui y Lali Espósito estrenaron su nuevo tema "Para dos"

Este 2025, La Joaqui también tuvo doble reconocimiento en los Premios Gardel. Obtuvo el galardón por “Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia” con “TU PATRONA DE LUJO”, que acumula más de 307 millones de reproducciones y tiene grandes colaboraciones con Kenia Os, Yeri Mua, El Malilla, Kevin AMF, Doble P, Gusty DJ, Elaggume y Fauna Music. También recibió la estatuilla a “Mejor Canción de RKT” con “SAN TURRONA”, que acumula más de 120 millones de reproducciones en las plataformas digitales y obtuvo el galardón de Disco de Platino en Argentina.

Embed