De qué murió Rubén Rada
Con 83 años, falleció el reconocido músico uruguayo que supo conquistar a varias generaciones. Todos los detalles.
El luto embarga a la cultura rioplatense tras la partida de Rubén Rada, pilar fundamental de la música uruguaya, quien falleció este miércoles 26 de agosto a la edad de 83 años. La triste noticia fue dada a conocer por sus allegados desde las redes sociales oficiales del creador.
De qué murió Rubén Rada
A través de un mensaje en Instagram, la familia no sólo confirmó el deceso del músico sino que, además, reveló la causa de muerte: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo. Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", dice el mensaje.
Y añade: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más".
Cabe señalar que el artista permaneció aproximadamente un mes ingresado en una clínica de Montevideo, a causa de la neumonía bilateral que mencionó su familia. Este miércoles, finalmente, vio el fin de sus días tras un tiempo internado y el esfuerzo de los médicos por mantenerlo con vida.
Quién fue Rubén Rada
Omar Rubén Rada Silva, popularmente conocido como "El Negro" Rada nació en 1943 y se convirtió en un legendario cantautor, compositor, percusionista y actor uruguayo. Se consolidó como una de las figuras más influyentes e innovadoras de la música popular del Río de la Plata y de toda América Latina.
Dentro de su trayectoria musical, fue uno de los principales responsables de fusionar el candombe afro-uruguayo con géneros universales como el rock, el jazz, el funk y el pop.
Por otro lado, formó parte de agrupaciones fundamentales de la historia musical rioplatense como El Kinto (junto a Eduardo Mateo), Totem y Opa, esta última con gran proyección internacional en Estados Unidos durante los años 70.
Quienes disfrutaron de su arte, han destacado su capacidad vocal única, su dominio escénico y su maestría interpretando la percusión tradicional del candombe (los tambores chico, repique y piano). Además de sus álbumes de fusión y funk, desarrolló un exitoso repertorio de música infantil con el proyecto Rada Kids.
En 2011 fue galardonado con el Grammy Latino a la Excelencia Musical por su trayectoria.
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