De qué murió Rubén Rada

Dentro de su trayectoria musical, fue uno de los principales responsables de fusionar el candombe afro-uruguayo con géneros universales como el rock, el jazz, el funk y el pop.

Rubén Rada falleció a sus 83 años.

Por otro lado, formó parte de agrupaciones fundamentales de la historia musical rioplatense como El Kinto (junto a Eduardo Mateo), Totem y Opa, esta última con gran proyección internacional en Estados Unidos durante los años 70.

Quienes disfrutaron de su arte, han destacado su capacidad vocal única, su dominio escénico y su maestría interpretando la percusión tradicional del candombe (los tambores chico, repique y piano). Además de sus álbumes de fusión y funk, desarrolló un exitoso repertorio de música infantil con el proyecto Rada Kids.

En 2011 fue galardonado con el Grammy Latino a la Excelencia Musical por su trayectoria.