Lali Espósito cruzó en su show a Patricia Bullrich por la "aberración" que dijo contra el feminismo

lali esposito bullrich

La declaración de la cantante se produce en un contexto de tensión, luego de que la ministra de Seguridad criticara el movimiento feminista en la semana, generando un amplio debate en redes sociales y en el ámbito político.

“El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”, dijo la titular de la cartera durante un programa de Carajo.

De esta manea, Lali cerró su emotiva introducción dedicando su canción "Soy" a las víctimas de femicidio. "Quería hacer esta introducción para esta canción que no solo es celebración, sino que pide por que vivamos tranquilos, que seamos quienes queremos ser. Esta canción se llama 'Soy'", indicó.

"Que hoy estamos para celebrar y para todos los que lamentablemente no están más. Por culpa de un sistema de mierda que nos niega justicia y libertad. Muchas gracias", concluyó Espósito en un fragmento de su concierto que no tardó en volverse viral.