Lali Espósito lanza su nuevo álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama": cuándo

La reconocida cantante argentina, que se cruzó en varias situaciones con Javier Milei, escribió junto a la tapa y contra tapa del disco: "'NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA' Nuevo Álbum! 29 de Abril".

lali esposito

Cuál es el tracklist del nuevo álbum de Lali Espósito

En una de las imágenes que compartió Lali Espósito en sus redes sociales se puede ver el listado de canciones, en donde se pueden ver las que ya lanzó: "Fanático", "No Me Importa" y "Mejor Que Vos". Los otros temas que aparecerán son:"Popstar", "Lokura", "Tu Novia II", "Morir De Amor", "No Hay Héroes", "Sensacional Exito", "Sexy", "Perdedor", "33", "Pendeja" y "Fin De Transmisión".

Ahora, lo que resta saber son las colaboraciones que tendrá el nuevo material. La única que se sabe hasta el momento es la de Miranda! en "Mejor que vos".

"El Fin del Amor": cuándo se estrena y de qué se trata la temporada 2

Lali Espósito regresa a Prime Video con la segunda temporada de "El Fin del Amor". Finalmente, después de tanta espera, la actriz se vuelve a poner en la piel de Tamara Tenenbaum, escritora del libro original y protagonista de la historia, para seguir ahondando en esta trama que tanto cautivó al público en 2022. Y, si bien la espera fue larga para varios fanáticos, ahora es oficial que la serie regresará en este 2025 y antes de lo esperado.

lali el fin del amor

Esto es porque Prime Video ya confirmó fecha de estreno, sinopsis y hasta lanzaron el primer tráiler oficial de "El fin del Amor". En el mismo se puede ver que no solamente regresa Lali Espósito a la historia, sino también varios de los protagonistas ya conocidos: Candela Vetrano, Andrés Gil, Vera Spinetta, Verónica Llinás y muchos más. Por eso, antes del lanzamiento de la serie, te recordamos todos los detalles de esta historia poderosa y contemporánea que protagoniza uno de los iconos de la actuación y del pop argentino.

El estreno en la plataforma de streaming será el próximo 16 de abril.