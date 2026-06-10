La Bersuit anunció una colaboración con Lali Espósito: "Sos inmensa"

Este lanzamiento se produce en medio de una coyuntura profesional sumamente consagratoria para la cantante bonaerense. Cabe recordar que, escasas jornadas atrás, la artista pop se convirtió en el centro de todas las miradas al liderar dos espectáculos con localidades totalmente agotadas en las instalaciones del estadio River Plate, acontecimientos musicales que cosecharon elogios unánimes por parte de sus seguidores, los medios de comunicación especializados y sus propios compañeros de profesión.

A través de un despliegue escénico e infraestructural de carácter internacional, la joven reafirmó de manera contundente su posición de liderazgo como uno de los pilares más determinantes de la escena rítmica contemporánea en el país. Con este panorama de fondo, las respectivas comunidades de fanáticos de ambas propuestas aguardan con ansias la liberación del material audiovisual, una oportunidad ideal para volver a disfrutar de una de las colaboraciones más resonantes del último tiempo entre una banda de cabecera de la cultura nacional y una creadora que expande los márgenes de la música popular.