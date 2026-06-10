La Bersuit anunció una colaboración con Lali Espósito: "Sos inmensa"
La banda utilizó sus redes sociales para hacer un anuncio que involucra a la artista que acaba de llenar dos River. Los detalles de lo que llega.
La emblemática agrupación Bersuit Vergarabat y la estrella pop Lali unieron sus talentos sobre las tablas hacia finales del año pasado, y este jueves esa histórica confluencia artística promete adueñarse por completo de la atención en las plataformas digitales. Mediante sus perfiles oficiales en la red social Instagram, la tradicional formación del rock nativo sacó a la luz una noticia muy esperada por los melómanos: el lanzamiento definitivo del videoclip correspondiente a la canción "El viento trae una copla", el cual pasará a integrar la grilla de contenidos de su canal de YouTube.
La pieza audiovisual registra de manera íntegra la interpretación realizada en directo junto a la vocalista en el marco de las celebraciones oficiales por el cuarto de siglo de "Hijos del culo", uno de los trabajos de estudio más icónicos y trascendentales en la trayectoria de la banda. El anuncio formal fue difundido a través de una publicación virtual cargada de entusiasmo y altas dosis de expectativa por parte de los músicos, quienes redactaron: "¡Estamos muy felices! Este jueves 19h estrenamos El viento trae una copla feat. Lali".
En el cuerpo del mismo comunicado difundido en el ecosistema digital, los integrantes de la Bersuit pusieron de relieve el valor simbólico y la sensibilidad que rodea a las estrofas de esta composición en particular. Asimismo, los instrumentistas no quisieron dejar pasar la oportunidad para manifestar su gratitud de cara a la exposición y buena predisposición brindada por la intérprete a lo largo de toda la producción del material.
"Una canción que cruza generaciones y nos recuerda que el hogar siempre viaja con nosotros. Gracias Lali, sos inmensa", exteriorizaron los músicos en sus redes, dejando al descubierto el genuino lazo de afecto, el respeto profesional y la mutua admiración que florecieron a partir del desarrollo de esta experiencia compartida en el estudio y los escenarios.
Este lanzamiento se produce en medio de una coyuntura profesional sumamente consagratoria para la cantante bonaerense. Cabe recordar que, escasas jornadas atrás, la artista pop se convirtió en el centro de todas las miradas al liderar dos espectáculos con localidades totalmente agotadas en las instalaciones del estadio River Plate, acontecimientos musicales que cosecharon elogios unánimes por parte de sus seguidores, los medios de comunicación especializados y sus propios compañeros de profesión.
A través de un despliegue escénico e infraestructural de carácter internacional, la joven reafirmó de manera contundente su posición de liderazgo como uno de los pilares más determinantes de la escena rítmica contemporánea en el país. Con este panorama de fondo, las respectivas comunidades de fanáticos de ambas propuestas aguardan con ansias la liberación del material audiovisual, una oportunidad ideal para volver a disfrutar de una de las colaboraciones más resonantes del último tiempo entre una banda de cabecera de la cultura nacional y una creadora que expande los márgenes de la música popular.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario