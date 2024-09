Lali Espósito lanzó su nuevo tema "Fanático", ¿con referencias a Javier Milei?

Mediante este, se observan mujeres con vestuarios icónicos de su carrera (como de su personaje que interpretaba en "Esperanza mía", y hasta un hombre de mediana edad que tiene look y misma actitud del Presidente.

Si bien Lali no menciona al mandatario, la letra parece estar escrita alrededor de los intercambios que tuvieron meses atrás. “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, arranca el tema que tiene como motivo principal un riff de guitarras distorsionadas.

“Él ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión”, continúa la letra en la que aprovecha a hacer una referencia a su propia canción, “Obsesión”.

“Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”, reza el estribillo de esta canción con doble sentido mediante la que Lali presume la arrasadora popularidad que ganó en los últimos años y también ironiza sobre el lado oscuro de la fama.

Embed - Lali - FANÁTICO (Official video)

La supuesta referencia a Javier Milei de la que todos hablan

Dentro del casting, incluye a un personaje de mediana edad, con patillas, campera de cuero negro y camisa azul. Además, se expresa gritando y haciendo gestos.

Mientras lo escucha, Lali se queda dormida, a la vez que sostiene un diario con su cara en el que se lee bien clarito la palabra “Escándalo”. Para concluir el video, la cantante revela el misterio de la promoción de esta canción que se vio en las calles de Buenos Aires: una foto con su rostro que fue vandalizada por ella misma.

Referencia a Milei video de Lali.jpg

Entre otras tantas referencias que encontraron los fans de Lali, alguno notó que el video fue grabado en un depósito, quizás en alusión a que el libertario, en una entrevista, la llamó "Lali Depósito", en un juego de palabras con el que intentó atacarla y acusarla de cobrar del Estado por shows.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/espcsito/status/1839481081851965797&partner=&hide_thread=false chicas q genialidad no me habia dado cuenta de q lo grabó en un DEPÓSITO pic.twitter.com/BUdnkDkodl — priscila (@espcsito) September 27, 2024

Los comentarios en la red social "X" tras el estreno de "Fanático"

Los fanáticos siempre se expresan en las redes sociales cuando un artista lanza un tema, y en esta oportunidad, no es la excepción. Esto decían los internautas ante el estreno de "Fanático".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/leoalonsoa/status/1839459311854010693&partner=&hide_thread=false una artista de un fue atacada sin piedad por el mismísimo presidente de su propio país recoge el guante para responderle desde el arte para dejar en claro lo que milei representa y lo que a ella le pasa cuando lo escucha LALI ESPOSITO MI PRESIDENTA pic.twitter.com/KdFgXwfE4G — leo (@leoalonsoa) September 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/carrascoidex/status/1839456784144011642&partner=&hide_thread=false LALI LE HIZO UNA CANCIÓN A MILEI AAAAAAAAAAA TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO pic.twitter.com/ccrfJDOXyL — ferchota (@carrascoidex) September 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FandomAguerrid/status/1839456722823389412&partner=&hide_thread=false LALI SIRVIO ROCK Y SIRVIO INDIRECTA PARA LOS HATERS DE CIERTO ENANO PRESIDENTE.



ES UN ESCANDALO pic.twitter.com/fTR6GrHHcH — Fandom Aguerrido (@FandomAguerrid) September 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/champgns/status/1839492369248329800&partner=&hide_thread=false el que no quiere a lali no quiere a su madre



pic.twitter.com/FKNXgD6bTi — vito (@champgns) September 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ItsTonyChavez/status/1839483584232423429&partner=&hide_thread=false La mejor escena del video de Lali es cuando el peroncho saca al falso Milei. pic.twitter.com/kfb7hISOTb — Tony Chavez (@ItsTonyChavez) September 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/scarlettf4ncy/status/1839472073258725500&partner=&hide_thread=false "lo tengo encima parece mi sombra", "aunque te hagas el malo te está faltando cariño", "te encanta hacer como que no tenes idea quien soy", la peluca, el tipo gritando con la campera de cuero y la remera de los rolling VIVA LALI CARAJOpic.twitter.com/1B71xs5ERD — Unidad Básica Scarlett Johansson (@scarlettf4ncy) September 27, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TugoNews/status/1839463655345111408&partner=&hide_thread=false La BASADA de Lali acaba de MEAR a Javier Milei en una canción, CIERREN EL ESTADIO pic.twitter.com/qyZddQOe37 — TUGO News (@TugoNews) September 27, 2024