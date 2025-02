Lali Espósito reprograma sus shows en el estadio de Vélez: las nuevas fechas

Así, los fans que compraron entradas para el 30 de abril podrán asistir al show del 24 de mayo, mientras que quienes tenían entradas para el 1 de mayo podrán disfrutar del recital el 25 de mayo.

La reprogramación de las fechas se debe a cuestiones logísticas, pero los seguidores de Lali esperan con ansias la oportunidad de disfrutar de sus conciertos en la nueva fecha. Sin embargo, "en caso de que no puedas asistir podés hacer el reembolso a través de enigmatickets.com".

image.png

La respuesta de Lali Espósito a los ataques de Javier Milei contra María Becerra

“La banco a muerte a María. Una laburante, un número uno, récord de gente que la va a ver, capa total, laburadora. Una genia. Y aparte hoy es su cumple y la quería saludar”, expresó Lali, dejando en claro su respaldo. Consultada sobre los cuestionamientos de Milei hacia los artistas, Espósito fue categórica: “Somos personas. Seres humanos de a pie. Somos ciudadanos primero, después artistas que usamos nuestro lugar”.

Al referirse a los recientes comentarios del Presidente en su contra, en los que la volvió a apodar “Ladri Depósito”, se mostró desconcertada: “Es espantoso, está mal que eso pase. Pero bueno, uno va para adelante. Yo quiero ser siempre respetuosa, es raro que me saquen de mis casillas. Y mi madre me retaría. Al pedo (me volvió a nombrar). Teniendo tantas cosas para decir, señor presidente, están pasando tantas cosas que es rarísimo que quiera mencionarme a mí, que soy una cantante”.

lali becerra milei

En la misma línea, agregó: “Pero bueno, él tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera. Con falacias, con cosas que son feas, violentas, de hecho”.

Espósito también cuestionó la agresividad del discurso oficialista: “Pero bueno, es una época en la que se va contra esos discursos de odio, formas de mierda de dirigirse al otro. Y no es mi forma, así quiera dar una opinión de algo siempre será con la mejor”.

Al respecto, Lali fue tajante: “Es un delirio, un delirante. Pero acá estamos. Hoy hablé con María y es una campeona. Cuando te pasa algo así te limitás a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita, evidentemente, decir esa barbaridad de vos, cuando no es cierta. Pero allá el que lo piensa, él o sus seguidores, que tienen esa mirada sobre los artistas. Terapia, hay que hacer terapia”.