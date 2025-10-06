Lali Espósito reveló el significativo nombre de uno de sus gatos: "Se llama así porque..."
La artista estuvo de invitada en un ciclo de podcast de España y habló del peculiar nombre de una de sus mascotas. Mirá.
Al igual que lo hace en Argentina, Lali Espósito brilla en España, brindando shows y entrevistas a los diferentes medios ibéricos. Lo cierto es que hay un particular dato que la artista reveló en su paso por el ciclo de podcast La pija y la Quinqui, comandado por Mariang Maturana y Carlos Peguer, y no pasó inadvertido en redes sociales.
Al momento de ser consultada por el nombre de sus mascotas, la intérprete de "Payaso" contó: "Tengo tres gatitos: Lupin, Villano y Pelusa". Tras ello, la conductora indicó: "¿Te puedes creer que si nos diesen un euro por cada persona que ha venido hoy al podcast y ha dicho que su gato se llama 'Pelusa' tendríamos dos euros?".
"Sí, pero te digo una cosa... el mío no se llama Pelusa porque es pelusita de pelo", retrucó la cantante argentina. Y añadió: "Se llama Pelusa porque así le decían a Diego Armando Maradona cuando era niño", reveló, provocando sorpresa total en quienes encabezan el podcast.
"Yo sé que parece muy normal el nombre Pelusa en un gato, pero en mi corazón significa mucho", manifestó.
El hilo de la conversación reveló el origen de los otros nombres. El caso de Villano es particularmente divertido y tiene un origen inesperado. "Villano es una anécdota con Villano Antillano (cantante puertorriqueña). Yo venía de un viaje donde la había conocido y cuando vuelvo a Buenos Aires, a las 00:00, que era justo mi cumpleaños, llego a mi casa y me pego un cagazo terrible porque estaban todos mis amigos escondidos en mi casa y me regalaron de sorpresa un gatito, y pienso enseguida en lo último que había visto, por eso fue Villano", contó entre risas.
En lo que respecta a Lupin, la historia tomó un rumbo más personal y tierno. "Lupín es el gato hace 12 años de mi chico, que se mudaron conmigo, entonces es mi hijo adoptivo, no soy su madre de sangre", aclaró.
