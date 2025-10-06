Lali Espósito reveló el significativo nombre de uno de sus gatos: "Se llama así porque..."

El hilo de la conversación reveló el origen de los otros nombres. El caso de Villano es particularmente divertido y tiene un origen inesperado. "Villano es una anécdota con Villano Antillano (cantante puertorriqueña). Yo venía de un viaje donde la había conocido y cuando vuelvo a Buenos Aires, a las 00:00, que era justo mi cumpleaños, llego a mi casa y me pego un cagazo terrible porque estaban todos mis amigos escondidos en mi casa y me regalaron de sorpresa un gatito, y pienso enseguida en lo último que había visto, por eso fue Villano", contó entre risas.

lali espósito y su gato villano

En lo que respecta a Lupin, la historia tomó un rumbo más personal y tierno. "Lupín es el gato hace 12 años de mi chico, que se mudaron conmigo, entonces es mi hijo adoptivo, no soy su madre de sangre", aclaró.