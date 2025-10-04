Se acerca el final: cuándo arrancan los cuartos de final en La Voz Argentina

la voz

Furioso descargo de Lali contra las críticas por cómo usa su dinero: "Necesitan un abrazo"

En plena gira por España, Lali Espósito se sentó en el popular programa La Revuelta, emitido por La 1 (RTVE), y se enfrentó a una pregunta que no podía esquivar. Durante la entrevista, además de hablar sobre su conflicto con Javier Milei, el conductor David Broncano le consultó sobre su fortuna: "¿Cuánto dinero tiene Lali?".

Consciente de la atención que generan las cifras, la actriz optó por responder con honestidad sobre sus prioridades: "Me va bien. Pero yo no gasto en boludeces, no me vas a ver con carteras caras y eso... Me da como vergüenza. Me da vergüenza gastar en esas cosas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaRevuelta_TVE/status/1973134003814252841&partner=&hide_thread=false Lali: "Me da vergüenza gastar en esas cosas. Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale gastarlo en algo ostentoso. Lo más importante es que toda mi familia tenga un techo" #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/koOirZGlOE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

La cantante recordó sus raíces y explicó cómo esto influye en sus decisiones: "Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale gastarlo en algo ostentoso. Lo más importante es que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo. Y mi familia tiene su casa, yo tengo mi casa. Mi dinerito está puesto en que los míos tenga una mejor vida".

La repercusión en redes no se hizo esperar. Su mensaje se viralizó y muchos la cuestionaron por distintos motivos: desde dudar de su origen humilde hasta llamarla hipócrita. Cansada de los malentendidos, Lali decidió salir al cruce con un descargo contundente en sus redes: "Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...".

A lo largo de su mensaje, la artista dejó en claro cómo prioriza sus elecciones económicas: "Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago".

También cuestionó a quienes critican sin comprender su postura: "No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos eh!! Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar. Entonces pienso, ¿será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?".

Para cerrar, dejó un mensaje firme sobre su vida y sus valores: "Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos necesitan un abrazo... pero esa no es mi tarea".

Descargo de Lali