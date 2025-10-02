Quién fue eliminada del Team Lali en La Voz Argentina
Falta muy poco para la gran final de La Voz, y con la salida de Iara Lombardi quedaron menos candidatos del Team de Lali Espósito para ganar el certamen.
El Team Luck Ra no fue el único que sufrió una baja el miércoles por la noche durante la gala de eliminación en "La Voz Argentina", sino que Lali Espósito también le tuvo que decir adiós a una integrante de su equipo, aún habiendo salvado a dos.
A pocos días de que se resuelva la nueva edición del certamen de música que se emite por Telefe, Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti se dedicaron a podar sus equipos tras escuchar las interpretaciones de esta semana.
Al final, Iara Lombardi fue eliminada de "La Voz Argentina" durante la emisión del miércoles debido al percance que sufrió el martes, cuando quedó muda durante su interpretación de "Sarà perché ti amo".
"Gracias. Es una experiencia única y hermosa. Estoy orgullosa de ser Team Lali", expresó Iara antes de retirarse.
En la misma gala, sus compañeros de equipo Jaime Muñoz y Alan Lez fueron salvados por la mismísima Lali Espósito, mientras que el resto del jurado le dio un puntaje alto a Valentino Rossi y Giuliana Piccioni que los dejó fuera de peligro.
En el Team Luck Ra, en cambio, quedaron salvados Nicolás Behringer y Federico Mestre, que fueron elegidos por el intérprete, y Natalia Aponte y Tomás Dantas, que recibieron buen puntaje de parte del resto del jurado.
Lucas Barros quedó afuera de "La Voz", pero en seguida Luck Ra hizo un anuncio que le borró la amargura al momento: "Los últimos cinco participantes me van a telonear en Vélez. Nos vemos ese día".
El Team Lali empezó en julio la ronda de batallas de "La Voz Argentina 2025" con 32 participantes, pero después de cuatro rondas de eliminación (y unos cuantos cambios en la grilla de Telefe) queda apenas un cuarto de los participantes, una experiencia que se repite entre los equipos de los demás jurados.
