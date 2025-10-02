Quién fue eliminada del Team Lali en La Voz Argentina

En la misma gala, sus compañeros de equipo Jaime Muñoz y Alan Lez fueron salvados por la mismísima Lali Espósito, mientras que el resto del jurado le dio un puntaje alto a Valentino Rossi y Giuliana Piccioni que los dejó fuera de peligro.

En el Team Luck Ra, en cambio, quedaron salvados Nicolás Behringer y Federico Mestre, que fueron elegidos por el intérprete, y Natalia Aponte y Tomás Dantas, que recibieron buen puntaje de parte del resto del jurado.

Lucas Barros quedó afuera de "La Voz", pero en seguida Luck Ra hizo un anuncio que le borró la amargura al momento: "Los últimos cinco participantes me van a telonear en Vélez. Nos vemos ese día".

El Team Lali empezó en julio la ronda de batallas de "La Voz Argentina 2025" con 32 participantes, pero después de cuatro rondas de eliminación (y unos cuantos cambios en la grilla de Telefe) queda apenas un cuarto de los participantes, una experiencia que se repite entre los equipos de los demás jurados.