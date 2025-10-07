La Voz Argentina: quiénes son los semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra
El exitoso reality de canto de Telefe tuvo una noche llena de talento y sorpresas, para que los equipos de la cantante y el cuartetero se queden con sus últimos dos participantes.
El reality de canto La Voz Argentina regresó a la pantalla de Telefe este lunes con una intensa noche de "Cuartos de Final" que definió a los primeros semifinalistas, correspondientes a los equipos de Lali Espósito y Luck Ra.
Con un nuevo sistema de votación entre los coaches, los mencionados teams redujeron sus filas, dejando a cuatro participantes (dos de cada uno) en la carrera por el título. Este martes será el turno de los "Cuartos de final" de Miranda! y Soledad Pastorutti.
En esta fase, la dinámica se intensifica: los coaches deben evaluar a todos los concursantes por igual, sin importar a qué equipo pertenezcan.
Una vez que todos los integrantes de un equipo hacen su participación, los dos menos votados de cada equipo tienen que abandonar la competencia, mientras que los dos restantes logran su lugar en la semifinal, quedando a un paso de su máximo sueño.
Los dos semifinalistas del "Team Lali Espósito" de La Voz Argentina
La definición del Team Lali Espósito se vivió con gran emoción. Los cuatro participantes se presentaron de manera individual, y el destino de cada uno quedó en manos de los coaches, quienes utilizaron sus tablets para votar del 1 al 10.
Tras el conteo final, los elegidos por el jurado para avanzar a la próxima etapa fueron Alan Lez y Jaime Muñoz. Con estos resultados, los participantes Giuliana Piccioni y Valentino Rossi quedaron eliminados de la competencia, a un paso de las semifinales.
Los dos semifinalistas del "Team Luck Ra" de La Voz Argentina
La misma dinámica de votación se aplicó para el equipo de Luck Ra. Los coaches evaluaron las performances individuales, buscando a los talentos con el mayor potencial para llegar a la final.
De esta manera, los semifinalistas que representarán al Team Luck Ra son Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. Por su parte, los participantes Federico Mestre y Thomas Dantas finalizaron su camino en el reality tras la votación del jurado.
