La Voz Argentina: quiénes son los semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra

Tras el conteo final, los elegidos por el jurado para avanzar a la próxima etapa fueron Alan Lez y Jaime Muñoz. Con estos resultados, los participantes Giuliana Piccioni y Valentino Rossi quedaron eliminados de la competencia, a un paso de las semifinales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1975373513004290432&partner=&hide_thread=false Alan Lez es el primer semifinalista del team Lali



#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX pic.twitter.com/pRUCAPCGXB — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 7, 2025

Los dos semifinalistas del "Team Luck Ra" de La Voz Argentina

La misma dinámica de votación se aplicó para el equipo de Luck Ra. Los coaches evaluaron las performances individuales, buscando a los talentos con el mayor potencial para llegar a la final.

De esta manera, los semifinalistas que representarán al Team Luck Ra son Nicolás Behringer y Nathalie Aponte. Por su parte, los participantes Federico Mestre y Thomas Dantas finalizaron su camino en el reality tras la votación del jurado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1975377389120074174&partner=&hide_thread=false Nathalie Aponte lo da todo con “Bang bang” de Ariana Grande, Jessie J y Nicki Minaj

#LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe También en HBO MAX pic.twitter.com/tekiUhMHvx — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) October 7, 2025