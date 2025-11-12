Lali Espósito se deshizo en elogios con Moria Casán y le dedicó un sentido mensaje
La cantante y actriz compartió un video en el que le expresó su cariño y admiración a la conductora de La Mañana con Moria, y destacó su influencia en la cultura popular y el arte argentino.
La relación entre Lali Espósito y Moria Casán siempre se caracterizó por el respeto mutuo y una química artística evidente. Ambas habían coincidido tiempo atrás en un videoclip que selló su vínculo profesional, pero esta vez, la joven artista decidió ir más allá y enviarle un mensaje repleto de afecto a la diva, en el marco del nuevo ciclo televisivo que la “One” conduce.
“Sos sorprendente, maravillosa. Sos muy inspiradora para todos los artistas que soñamos con hacer algo que quede en la historia, con algo que trascienda”, expresó la intérprete de Disciplina en una grabación donde se la notó visiblemente emocionada. Con un tono íntimo, agregó: “Lo puedo decir en primera persona, porque hemos compartido escenario, videoclip, y es impresionante ver tu pulsión de vida, tu pulsión artística”.
Luego, Lali profundizó en su visión sobre la figura de Casán: “Quiero que la gente sepa que detrás de esta mujer tan impresionante, tan metida en nuestra idiosincrasia, hay alguien profundamente sensible y bruja de las buenas, tierna, amorosa y sumamente educada con el otro”.
La artista recordó, además, un gesto que la marcó: “Te he visto en los ensayos, por ejemplo, para mi concierto, al que muy generosamente viniste a prepararte, incluso mientras trabajabas en tu obra de teatro”.
En esa línea, reflexionó: “Tu forma de acercarte a cada persona… esos son los gestos que hacen que uno entienda realmente por qué sos un ícono”. Antes de cerrar, Espósito dejó una promesa para su colega y amiga: “Ya te visitaré, estaré ahí conversando de todo con vos”.
El saludo fue rápidamente replicado en redes sociales, donde los seguidores de ambas celebraron el intercambio entre dos figuras que, desde distintos momentos de la cultura argentina, representan el empoderamiento, la autenticidad y la pasión por el espectáculo.
