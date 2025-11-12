Lali Espósito se deshizo en elogios con Moria Casán y le dedicó un sentido mensaje

“Sos sorprendente, maravillosa. Sos muy inspiradora para todos los artistas que soñamos con hacer algo que quede en la historia, con algo que trascienda”, expresó la intérprete de Disciplina en una grabación donde se la notó visiblemente emocionada. Con un tono íntimo, agregó: “Lo puedo decir en primera persona, porque hemos compartido escenario, videoclip, y es impresionante ver tu pulsión de vida, tu pulsión artística”.