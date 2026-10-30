Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán el "sí, quiero" este sábado: dónde se casan
El periodista Fede Flowers reveló detalles de la boda y mostró cómo es el lugar que la pareja escogió para este momento especial.
Luego de que trascendieran diversos rumores sobre la fecha del casamiento, finalmente se reveló que Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán el "sí" este sábado 31 de octubre. Tras meses de especulaciones y hermetismo, se supo que la boda tendrá lugar en Capital Federal.
La noticia fue confirmada por el periodista Fede Flowers a través de sus redes sociales, respaldando la información que previamente se había anticipado en el programa LAM. Según detalló el comunicador, el festejo se desarrollará en una emblemática casona estilo chorizo ubicada en pleno corazón del barrio porteño de San Telmo, un espacio que destaca por combinar arquitectura colonial con amplios sectores de vegetación.
Todo listo para la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
De acuerdo con lo informado, los preparativos en el lugar ya se encuentran en su etapa final. El propio Pedro Rosemblat fue visto en el recinto supervisando los últimos detalles de la ambientación y la organización general antes de la llegada de los invitados.
Si bien la pareja ha intentado mantener la privacidad del evento, se aguarda una celebración íntima que reunirá a familiares, amigos cercanos y destacadas figuras del ambiente artístico y de los medios de comunicación para acompañar a la "Reina del pop argentino" y al conductor en uno de los momentos más importantes de sus vidas.
Por qué Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan un 31 de octubre
Si bien pareciera que la artista y el conductor hicieron coincidir su boda con la noche de Halloween, nada tiene que ver la elección de la fecha con la festividad que tiene sus orígenes en Estados Unidos. Según Pepe Ochoa, la pareja eligió el 31 de octubre porque es la fecha en que se conocieron.
Las fotos del lugar elegido por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para dar el "sí"
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