Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán el "sí, quiero" este sábado: dónde se casan

Por qué Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan un 31 de octubre

Si bien pareciera que la artista y el conductor hicieron coincidir su boda con la noche de Halloween, nada tiene que ver la elección de la fecha con la festividad que tiene sus orígenes en Estados Unidos. Según Pepe Ochoa, la pareja eligió el 31 de octubre porque es la fecha en que se conocieron.