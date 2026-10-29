Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y enloqueció a los fans: cómo vestirá Pedro Rosemblat
La cantante dio una entrevista en la que despejó rumores sobre el look que llevará puesto ese día especial.
Lali Espósito compartió nuevas precisiones sobre el casamiento que prepara junto a Pedro Rosemblat y habló de uno de los aspectos que despertó mayor expectativa entre sus seguidores: el vestido de novia. En una entrevista con un medio mexicano durante los Premios Billboard de la Música Latina, la cantante aclaró qué tipo de look no piensa utilizar y brindó detalles sobre el estilo que tendrá la celebración.
Al ser consultada sobre su vestimenta para la ceremonia, la artista desmintió las versiones que imaginaban un diseño clásico y de grandes dimensiones. “A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar”, aseguró.
Más allá de la elección del atuendo, Lali remarcó que la intención de la pareja es organizar un festejo alejado de las grandes celebraciones. “Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó sobre el encuentro que compartirán con sus afectos.
La intimidad del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Durante la charla, la cantante también dejó en evidencia la emoción que le genera pensar en ese día y en la posibilidad de reunir a sus seres queridos. Entre ellos estarán familiares que viajarán desde distintas localidades del país para acompañarla.
“Se unen los amigos, se une mi familia, yo tengo familia en el interior del país y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí, a mis hermanos, cómo el otro se alegra por tu felicidad. Y te llena de emoción, te sentís acompañado. Creo que va a ser un momento bonito”, expresó.
De esta manera, la artista dejó en claro que uno de los principales objetivos de la celebración será disfrutar de la compañía de las personas más importantes para ambos. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre la fecha ni el lugar elegido para la ceremonia, aunque sí se sabe que tendrá un carácter reservado y familiar.
En relación con el vestido, Lali fue contundente al descartar una imagen tradicional de novia con una cola extensa. Sin revelar cuál será el diseño definitivo, sus declaraciones permitieron conocer algunas de las características que no formarán parte de su elección.
Por qué Lali y Pedro no tendrán luna de miel inmediatamente
Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue la posibilidad de realizar un viaje después de la boda. En ese punto, la cantante reconoció que sus compromisos profesionales y los de Rosemblat complican la organización de una escapada inmediata.
“No me da la agenda, pero en algún momento me iré de viaje, él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, comentó.
Así, la pareja tendrá que esperar para disfrutar de su luna de miel y encontrar un espacio libre entre sus respectivas obligaciones laborales. Mientras tanto, ambos avanzan con los preparativos de un casamiento que, según anticipó la propia Lali, estará marcado por la cercanía, la intimidad y el encuentro con sus seres queridos.
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