Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y enloqueció a los fans: cómo vestirá Pedro Rosemblat

De esta manera, la artista dejó en claro que uno de los principales objetivos de la celebración será disfrutar de la compañía de las personas más importantes para ambos. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre la fecha ni el lugar elegido para la ceremonia, aunque sí se sabe que tendrá un carácter reservado y familiar.

En relación con el vestido, Lali fue contundente al descartar una imagen tradicional de novia con una cola extensa. Sin revelar cuál será el diseño definitivo, sus declaraciones permitieron conocer algunas de las características que no formarán parte de su elección.

Por qué Lali y Pedro no tendrán luna de miel inmediatamente

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue la posibilidad de realizar un viaje después de la boda. En ese punto, la cantante reconoció que sus compromisos profesionales y los de Rosemblat complican la organización de una escapada inmediata.

“No me da la agenda, pero en algún momento me iré de viaje, él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, comentó.

Así, la pareja tendrá que esperar para disfrutar de su luna de miel y encontrar un espacio libre entre sus respectivas obligaciones laborales. Mientras tanto, ambos avanzan con los preparativos de un casamiento que, según anticipó la propia Lali, estará marcado por la cercanía, la intimidad y el encuentro con sus seres queridos.