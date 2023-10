Lali Espósito cumple años: cuatro curiosidades sobre la estrella pop

Un casting erróneo

Lali Espósito alcanzó el éxito por una equivocación insólita. Cuando era niña asistió por error a un casting organizado por la productora Cris Morena. De acuerdo a lo que comentó en algunas oportunidades, su hermana la acompañó a la prueba.

"Mi mamá no sabía", recordó. Y relató: "Bajamos mal del colectivo y vimos la cola de chicos y me metí, pero yo no iba al casting de Cris. A la semana me llaman a mi casa, mi mamá se entera. Lo que había pasado es que había dos castings a dos cuadras de distancia, iba al otro y caí en el de Cris por error", reveló.

Su miedo extraño

En una charla que mantuvo con Vero Lozano en 2018, Lali reveló: "No sé si llega a ser una fobia, pero no tengo ganas de verle los pies ni la uña encarnada a la gente". Y agregó: "Mi novio (aquel entonces estaba en pareja con Santiago Mocorrea) tiene unos pies relindos justo. Por eso no tengo problemas, ja".

Su oculto fanatismo

En abril de 2019, Lali Espósito fue consultada en Instagram sobre la cantidad de zapatos que posee. Y a través de una historia que publicó, Lali mostró la cantidad de calzado que tiene en su armario. De hecho, se conoció que su padre le construyó un placard para que pueda guardar todas las zapatillas, tacos y zapatos que tiene para tenerlos en un espacio organizado.

Su vínculo con Tini

lali y tini.jpg

En 2017, y consciente de que en las redes sociales se había creado una rivalidad entre los fandoms de ambas artistas, Mirtha Legrand le consultó a Lali Espósito sobre su relación con Tini Stoessel. "Es hermosa, Tini. No sé por qué se armó eso... es una número 1, nos ha representado en el mundo", indicó la actriz y artista sobre su colega.

Años después de los rumores en los que se afirmaba que se llevaban mal, en mayo de 2022, Lali fue a ver a Tini al Hipódromo de Palermo y hasta publicó un video en Instagram de su colega.

Meses después, precisamente en septiembre, Tini fue a ver a Lali a Madrid (España) en el marco del "Disciplina Tour". En dicho marco, subió una historia a su cuenta de Instagram y la llenó de elogios: "Hermosa, Lali".