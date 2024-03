Fuerte declaración de Marcelo Polino contra Lali Espósito: ¿fin de una amistad?

lali milei

El periodista expresó los motivos por las que la actriz y cantante dejó de ser su amiga: “Lo cuento porque lo hablé con ella. Hace diez años ella me viene a buscar para que yo sea el padrino del fandom, entonces la acompaño en los comienzos”.

Y sumó “Empiezo una relación maravillosa. Una chica súper talentosa, súper laburadora. Viste que tiene un fandom de nueve millones de personas, entonces a las cuatro de la mañana me llamaba diciéndome que había que votar, que estoy nominada para tal premio. Acompañaba porque me divertía y porque era buena onda”.

Todo terminó cuando vio una actitud que le molestó. “Cuando yo voy a Telefe a hacer el embajador de La Voz, yo tenía un programa pegado al de La Voz. Un día salgo de ahí y le dije ‘Lali, te necesito, ¿me hacés la gamba?’. Y me dijo ‘Bueno, dejame ver’, pero no vino nunca”.

De esta manera, diferenció la actitud de Lali con Marley. “Puede decidir no ir, pero, en cambio, Marley, de quien no soy amigo, un día yo lo necesité y se había ido a Ushuaia, pero vino del avión directamente. Lali me dijo que no podía porque estaba haciendo música y que me iba a hacer un Zoom. No pasa nada, podés no tener ganas, estás superada por el éxito y no pudiste venir”, lanzó.

Lo que màs le molesto a Marcelo fue como se comportó con su otra gran amiga, Nacha Guevara: “Se portó muy mal con ella y Nacha nunca lo contó. Hasta me dio bronca que haya salido a pedir disculpas porque ella lo dio vuelta todo”. Ante el pedido de de Brito sobre qué era lo que había ocurrido, Polino dio detalles: “Cuando Nacha escribe el tema ‘Te vas al carajo’, lo pensaba hacer con Lali; entonces, yo la llamé, le dejé un mensaje diciéndole que Nacha quería hablar con ella y nunca me contestó”.

A su vez, agregó: “Vuelvo a ponerme del lado del Polino y dije ‘bueno, como son las fiestas y quizás tenés 300 mensajes, se te pasó el de Polino”. Como el exconductor de Ponele la firma no recibía respuesta, decidió hablar con la madre de la ex Casi Ángeles. Pero en el medio, Guevara asistió al programa de Fer Dente y lanzó una frase por la que todas las fanáticas de la novia de Pedro Rosemblat salieron a atacarla.

Para finalizar, contó cómo terminó la historia y, en consecuencia, su vínculo con Lali Espósito: “Ella después me llama a mí, porque me escuchó. Le dije ‘revisá el chat, ahí está toda la explicación’ y así fue. Le dije ‘bueno, que tengas éxito con tu carrera (...) Punto final”.