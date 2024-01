Lali Espósito habló de su vínculo con Peter Lanzani y sorprendió a sus fans

La producción contó con la participación de Peter Lanzani, quien fue su pareja en la adolescencia, y siguen manteniendo un gran vínculo. Esto enloqueció a los fans, que volvieron a emocionarse cuando escucharon a Lali hablar del actor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/familiaespos/status/1746916399245668419?t=5BTr4RmEQdX6oCb-WrBuMw&s=19&partner=&hide_thread=false lali todo este tiempo diciendo ‘superen, estamos separados’



Also lali; ‘Chicos que lindo sale Peter Lanzani, por que me fui de ahi’ pic.twitter.com/xt02AK9Fdc — Familia Esposito (@familiaespos) January 15, 2024

"Debo confesar que a mi me daba pánico, con la confianza que tengo con Peter de años de amor, de amistad y aparte es uno de los seres de luz que ha pisado esta tierra. Me daba mucho pudor animarme a preguntarle si quería participar en el video porque yo decía, 'este es un actor consagrado', no quiero que lo haga por que me quiere", admitió en Olga.

Sin embargo, contó que ante el llamado telefónico el actor se mostró encantado con la propuesta y los resultados fueron increíbles. "Y aparte chicos, sale preciosos Peter Lanzani. Yo me confundí eh. Yo dije '¿por qué me fui de ahí? ¿qué pasó?", confesó entre risas.