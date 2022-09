La verdad sobre la relación entre Lali Espósito y Wos

“Te fue a ver... ¿por qué no hubo Chape Tour?”, insistió el cronista, pero ella tomó otro rumbo. Él y otros amigos artistas estaban en unos palcos en la loma del cu..., ahí en el estadio. Ellos fueron a ver el show, son colegas”, sostuvo.

“No se están conociendo, digamos...”, interpeló nuevamente el periodista. Y Lali respondió: “Ya nos conocemos, ya nos conocemos. Por eso vino a mi show. Si no, no los invitaría. Invito a amigos que conozco, que quiero”. Ante la última pregunta sobre si estaban saliendo, la jurado de La Voz Argentina respondió: "No, no, no", con una sonrisa y mordiéndose los labios.

“Me mata la pregunta. Igual, sacándolo a él, si algo me identifica a mi, es que nunca vas a saber mucho de mí. Sabelo. ¿Viste? Con eso te dejo, un beso muy grande, nos despedimos, adiós”, cerró la actriz a pura carcajada.

Por otro lado, confirmó que viajará junto al conductor Marley al Mundial de Qatar 2022, que se celebrará entre noviembre y diciembre. "Me invitaron a Qatar y yo dije que sí porque de otra manera no hubiera ido. Después de La Voz Argentina, me mandan allá”, reveló.