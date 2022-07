Lali a Mau Montaner: "Con todo respeto a Sara, yo te daba unos besos"

mau-gaucho-la-voz.jpg

Mau subió al escenario cuando Soledad expresó que tenía muchas ganas de verlo con una boina del estilo de la que tenía puesta Javier.

Luego de un fuerte apretón de manos con el participante del Team Soledad, el menor del dúo que compone con su hermano se convirtió en "Maucho".

Mau pidió que le tomaran fotos, Lali subió al escenario y encaró: “Maucho, con todo respeto a Sara: de gaucho, yo te daba unos besos”.

Más allá de las disculpas a Sara Escobar, la mujer de Mau, Lali agregó: "Me pasaron cosas con vos de gaucho, no te me aparezcas de gaucho porque no respondo de mí, tenías algo misterioso ahí".

mitelefe-mauro-icardi-mau-montaner.jpg

"Ahora andaba como (Mauro) Icardi, todo el día de boina", lanzó Lali sobre su compañero de jurado de La Voz Argentina 2022.