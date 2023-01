El fuerte cruce entre Cristian U y Viviana Colmenero en LAM

"¿Vos no lo odiabas a Cristian U.?", le preguntó Ángel de Brito a la panelista. "Yo odio a nadie. Él a mí me subestimó", aseguró la integrante de LAM. "No la conozco. Y nunca la vi en mi vida", acotó el ex GH.

"Me nombraste un par de veces con nombre y apellido en los debates de los viernes", remarcó Colmenero. "¿Terminaste? ¿Puedo responder? Cuando se habló de todos los ganadores de Gran Hermano, hablamos de todos, de los estrategas, de los que llegaron a la final por el voto lástima. Ahí, cuando yo hablé del voto lástima, ella se subió a mi barco porque no te había hablado nunca", le contestó Cristian.

Así se cruzaron Cristian U y Viviana Colmenero en LAM

Cristian U y Viviana Colmenero frente a frente: sacan los trapitos sucios

"¿En qué categoría la clasificaste a ella?", indagó Ángel. "¡No dije su nombre!", insistió el invitado. "¿Ella ganó por estratega o por voto lástima?", continuó el conductor. "Ella ganó por el voto lástima", decretó Cristian. "Vos estás subestimando mi juego. Decís que yo no hice nada", retrucó Colmenero, indignada.

La angelita sostuvo que Cristian menospreció su rol como estratega. "Me parece que no podes ver más allá de mi historia de vida", cerró.