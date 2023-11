Viviana Colmenero anunció en LAM que se va del país luego del triunfo de Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/vivicolmenero/status/1726427552896463220&partner=&hide_thread=false Puedo vivir en Ibiza ya mismo si quiero. (Tengo base por mi hijo y familias allí) Pero siempre me quedé en mi país pensando que es lindo viajar pero volver. Ahora lo evaluaré muy seriamente. — viviana colmenero (@vivicolmenero) November 20, 2023

Con respecto a este descargo, explicó: “Yo hice catarsis, todo el mundo tiene derecho a expresarse, como Yanina también puso una catarata de opiniones, todos opinamos y cada uno con su sentir”.

Yanina vs Colmenero por el país #LAM pic.twitter.com/neYk2RvkZ0 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 22, 2023

Y agregó "Es algo muy disruptivo lo que dijo durante toda su campaña y nada a favor de nuestro país. Pena y tristeza me da que un presidente diga que va a privatizar todas nuestras cosas, lo que nos pertenece a todos, si no le duele al argentino ,no se. Yo quiero un país en armonía donde por ejemplo, dice para toda la gente de bien, y yo no lo voté”

Además, contó que su postura la llevó a pelear con sus dos hermanas, y en diálogo con Ángel aseguró: “No podes porque cada uno tiene su convicción o no se que les pasa, pero cada uno está convencido de algo y nos los podes hacer cambiar de opinión”.