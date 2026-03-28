Ángel de Brito aseguró que La Maciel está "denunciada" por explotación sexual

En su declaración, también apuntó al conocimiento que, según ella, tenía la acusada sobre las edades: “Creo yo que sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras, había otras que eran más chicas todavía”. Y concluyó con una frase contundente: “Somos 17 chicas que ratificamos la denuncia… Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto”.

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137 - Línea de ayuda a víctimas de violencia familiar o sexual y/o grooming



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Por su parte, el entorno de Maciel salió rápidamente a rechazar las acusaciones. Según contó Pilar Smith, su pareja Mariano sostuvo: “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”. En tanto, Laura Ubfal aportó un dato sobre el proceso de selección del reality: “Para entrar a Gran Hermano se piden antecedentes".