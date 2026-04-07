La nueva vida de Raúl Taibo fuera del mundo del espectáculo: a qué se dedica
Raúl Taibo dejó atrás la fama y hoy apuesta a una vida espiritual en Mendoza, entre el chamanismo y las terapias alternativas.
Alejado de las cámaras y del circuito televisivo que lo tuvo como protagonista durante décadas, Raúl Taibo atraviesa una etapa completamente diferente. A los 72 años, el exgalán decidió correrse del mundo del espectáculo y apostar por un estilo de vida mucho más sereno.
Instalado en la provincia de Mendoza, eligió un entorno natural y calmo, lejos del ritmo de la ciudad y de la exposición pública. Allí encontró el espacio ideal para enfocarse en lo personal y dejar en segundo plano su carrera artística.
El cambio también se refleja en sus intereses. En esta nueva etapa, Taibo profundizó su vínculo con prácticas vinculadas a la espiritualidad, como el chamanismo y distintas terapias alternativas, disciplinas que ya venía explorando desde hace tiempo.
Si bien se alejó de la televisión —su última aparición fue en 2016— y del teatro —donde trabajó por última vez en 2019—, mantiene un lazo con lo artístico desde otro lugar. Actualmente participa en la grabación de audiolibros religiosos, un proyecto que combina su experiencia actoral con su búsqueda interior.
Con un perfil bajo y lejos del foco mediático, el actor prioriza hoy su bienestar, su vida familiar y la crianza de su hija menor, en una rutina más simple y conectada con el presente.
Qué es el chamanismo
El chamanismo es un conjunto de prácticas espirituales ancestrales presentes en distintas culturas del mundo, basadas en la idea de que existen planos de realidad no visibles con los que es posible interactuar. A través de rituales, meditaciones o estados de conciencia especiales, el chamán —una especie de guía o intermediario— busca conectar el mundo físico con el espiritual para obtener sanación, equilibrio o respuestas. Estas tradiciones suelen estar muy ligadas a la naturaleza, a la energía de los elementos y a una visión integral del cuerpo y la mente.
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