La nueva vida de Raúl Taibo fuera del mundo del espectáculo: a qué se dedica

Qué es el chamanismo

El chamanismo es un conjunto de prácticas espirituales ancestrales presentes en distintas culturas del mundo, basadas en la idea de que existen planos de realidad no visibles con los que es posible interactuar. A través de rituales, meditaciones o estados de conciencia especiales, el chamán —una especie de guía o intermediario— busca conectar el mundo físico con el espiritual para obtener sanación, equilibrio o respuestas. Estas tradiciones suelen estar muy ligadas a la naturaleza, a la energía de los elementos y a una visión integral del cuerpo y la mente.