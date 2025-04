Lana Del Rey presentó "Henry, Come On", adelanto de su próximo disco

El nuevo material, "The Right Person Will Stay", fue anunciado oficialmente en noviembre a través de Instagram, donde Del Rey agradeció el aporte creativo de Laird, Jack Antonoff, Zachary Dawes y Drew Erickson. El disco contará con 13 canciones.

Embed - Lana Del Rey - Henry, come on (Audio)

La noticia llega luego de que, en los primeros meses de este año, la cantante de "Ride" anticipara que su décimo álbum sería una incursión en el género country bajo el nombre Lasso.

Aunque ese proyecto parecería haber quedado en suspenso, "The Right Person Will Stay" mantendría esa impronta, algo que va en línea con su próxima participación en el festival Stagecoach 2025, previsto para el 25 de abril.

Este nuevo trabajo se suma a la discografía de Del Rey como sucesor de "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd", publicado en 2023.