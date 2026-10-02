Lanzan un adelanto de la nueva serie sobre Lionel Messi : cuándo se estrena y en qué plataforma

La trama de "Messi y los gigantes" se adentra en el género de la fantasía deportiva infantil siguiendo los pasos de Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para poder regresar a su hogar, el protagonista deberá competir en exigentes batallas de alto riesgo emparentadas con el fútbol, utilizando poderosas "esferas", derrotando a gigantes legendarios y restaurando los reinos fracturados de Iko.

Lionel Messi tendrá su primera serie animada.

Sin embargo, el eje central de la narrativa se apoya en una particularidad: a diferencia de los habitantes de ese mundo, Leo no cuenta con poderes mágicos para potenciar su juego, por lo que deberá apelar pura y exclusivamente a sus verdaderas fortalezas: la habilidad técnica, el trabajo en equipo, la perseverancia y la convicción de creer en uno mismo.

Un equipo de peso internacional y fecha de estreno confirmado

El proyecto cuenta con un imponente despliegue en su producción ejecutiva, reunida a través de Sony Pictures Television y Sony Music. Participan Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes (por parte de SPT); Afo Verde (por Sony Music Latin Iberia); y Tom Mackay junto a Sergi Reitg (por Sony Music Vision). En tanto, la producción ejecutiva incluye también a Lionel Messi Cuccittini y Jorge Messi Pérez (in memoriam), mientras que la animación integral está a cargo de Atlantis Animation.

Tras este exitoso paso por el festival en suelo europeo, la serie ya tiene su horizonte fijado: estrenará de forma global a través de la plataforma Disney+ en el transcurso de 2027.