Las confesiones de la expareja de Martín Migueles, el empresario que sale con Wanda Nara
María Laura Arredondo rompió el silencio y habló de su pasado con el actual novio de la conductora de MasterChef, en medio del creciente interés mediático por la nueva relación.
María Laura Arredondo, expareja de Martín Migueles, el empresario que en la actualidad se muestra cada vez más cercano y enamorado de Wanda Nara, decidió dar su versión de los hechos y contar cómo fue el vínculo que mantuvo con él antes de su separación. En una entrevista, eligió un tono reflexivo y sincero para relatar su experiencia personal, dejando en claro que su intención no es quedar atrapada en el pasado, sino explicar por qué eligió seguir adelante luego de una relación que, según sus propias palabras, la marcó profundamente.
En ese marco, Arredondo comenzó aclarando en Puro Show por la pantalla de El Trece que nunca se sintió cómoda con la exposición pública y que siempre evitó hablar de su vida privada: “La verdad, no me gusta hablar de mi pasado. De hecho, hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y nunca salí a hablar de nada. Martín no me parece una mala persona, le deseo lo mejor, pero yo sufrí mucho con él, la pasé mal”.
Ante la consulta de Vázquez sobre si notó algún cambio en Migueles en el tramo final de la relación, la empresaria fue directa y sin rodeos: “Puede ser, pero a veces el amor termina. Yo creo que a él se le terminó el amor conmigo y lo acepto, cada uno es como es y hay que tener cuidado. Yo no terminé bien con él, la verdad que no”, reconoció, dejando entrever que el cierre no fue sencillo.
La charla derivó inevitablemente en la relación actual del empresario con Wanda Nara, un romance que genera comentarios y especulaciones constantes. Al respecto, Arredondo aseguró no sentirse sorprendida: “No me sorprende. De Martín no me sorprende nada. Debe estar con ella porque la quiere, no sé”.
Frente a las versiones que hablan de un vínculo basado en el interés, respondió con franqueza y sin prejuicios: “No sabría decirte. Pero ¿por qué no se puede haber enamorado de ella? Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero y a él le gusta eso. Así que puede ser que se haya enamorado de ella”. Durante la entrevista también hizo referencia a ciertos rasgos de la personalidad de su ex, especialmente vinculados a lo material: “Le gustan los lujos, la plata. ¿A quién no le gusta la plata?, pero él es muy ambicioso”.
Consultada sobre si se sintió engañada tanto en lo emocional como en lo económico, Arredondo no esquivó la pregunta: “Sí, pero ya está, ya pasó. Creo que los dos hicimos nuestra vida y le deseo lo mejor. Pero, sí, me defraudó, obviamente me desilusioné con él, quizás hoy cambió y se enamoró y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él. Soy team Wanda, me encanta Wanda Nara y le deseo lo mejor con ella. Ojalá que se haya enamorado”.
