Las confesiones de la expareja de Martín Migueles, el empresario que sale con Wanda Nara

La charla derivó inevitablemente en la relación actual del empresario con Wanda Nara, un romance que genera comentarios y especulaciones constantes. Al respecto, Arredondo aseguró no sentirse sorprendida: “No me sorprende. De Martín no me sorprende nada. Debe estar con ella porque la quiere, no sé”.

historia wanda migueles

Frente a las versiones que hablan de un vínculo basado en el interés, respondió con franqueza y sin prejuicios: “No sabría decirte. Pero ¿por qué no se puede haber enamorado de ella? Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero y a él le gusta eso. Así que puede ser que se haya enamorado de ella”. Durante la entrevista también hizo referencia a ciertos rasgos de la personalidad de su ex, especialmente vinculados a lo material: “Le gustan los lujos, la plata. ¿A quién no le gusta la plata?, pero él es muy ambicioso”.

Consultada sobre si se sintió engañada tanto en lo emocional como en lo económico, Arredondo no esquivó la pregunta: “Sí, pero ya está, ya pasó. Creo que los dos hicimos nuestra vida y le deseo lo mejor. Pero, sí, me defraudó, obviamente me desilusioné con él, quizás hoy cambió y se enamoró y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él. Soy team Wanda, me encanta Wanda Nara y le deseo lo mejor con ella. Ojalá que se haya enamorado”.