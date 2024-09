Las denuncias por violencia de género contra la Tota Santillán: "No era un ser de luz"

descargo fernanda vives.mp4

Luego de esto, agregó para cerrar: “Y eso lo quería decir porque no puedo creer que haya tanta gente en el medio, sorete, que hablen como si estarían despidiendo a un ser de luz. O sea, perdón, pero eso es lo que siento. Y la verdad es que no me alegra la muerte de nadie, de nadie. No es mi manera de ser. Pero quieren saber y me están preguntando todos, como me están llamando para saber qué siento, todos los periodistas, gente que no me llamó nunca”.

En esa misma línea, Vives señaló a Patricia Sosa y a Victoria Onetto y las acusó de ser dos de las mujeres que hicieron oídos sordos a las denuncias contra Santillán.

image.png

Las denuncias contra la Tota Santillán

En junio del 2023, la Tota Santillán fue condenado a 5 años y seis meses de prisión por una denuncia de Sol Fischer, la madre de sus dos hijas por violencia de género contra ella y su exsuegro. A su vez, a esta denuncia, se sumaron hechos que fueron ocurridos en el 2005, pero que fueron denunciados por Fernanda Vives en 2019.

"Cada vez que me cagaba a piñas, él estaba absolutamente consciente. Por eso, yo no sabía si podía ser mamá, por ejemplo. ¡Hasta ese extremo! Pero Dios me iluminó y hoy tengo dos hijos hermosos. Yo estaba con Sebastián (Cobelli, su marido) en Mar del Plata, en plena pandemia, y escuché que él (La Tota) hablaba mal de mí en un programa. Decía barbaridades de mí y de toda mi familia. Lo fui a buscar a la peatonal de Mar del Plata, porque estaba haciendo teatro. Yo necesitaba tenerlo enfrente y decirle todo lo que pensaba. Le dije de todo. ‘¿Por qué me dañaste tanto?’, le pregunté. Mi marido me quería sacar... Es increíble que aunque pasan los años, quedás herida para toda la vida. Nosotras estamos con cadena perpetua. Te queda una cicatriz marcada adentro que no lo podés explicar. En ese momento, los abracé a mis hijos y a Sebastián y me fui. Ya no me da nada verlo: pasé de odiarlo a que no me pase nada. Él tenía una adicción con el juego, pero nunca lo vi drogarse. Cada vez que me cagaba a piñas no estaba borracho ni drogado, estaba absolutamente consciente. Me pegaba de todas las maneras", contó Vives durante una entrevista.

Asimismo, según la causa de Fischer y por la cual fue condenado, pero nunca cumplió condena porque la sentencia no estaba firme, el conductor fue hallado culpable por distintas causas. Es más, la sentencia dictamina: “amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género” en perjuicio de su expareja y de sus hijas durante su relación y luego de la separación.

Además, fue condenado por “amenazas” contra su exsuegro, por el “hurto” del teléfono celular de quien entonces era su contador y por “amenazas coactivas agravadas por compeler a una persona a hacer abandono de su residencia habitual o de trabajo” en perjuicio de una empleada de su expareja.