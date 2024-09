Las disculpas de Alejandro Pueblas a Tini Stoessel: "No sabía lo que te había pasado"

Lejos de quedarse callada, Tini le respondió directamente a Pueblas a través de sus redes sociales.

“Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería pero para mi significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo”, lanzó Tini.

“Lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”, expresó la cantante en su posteo, en el cual mencionó al periodista y conductor, y recordó cómo anteriormente este tipo de comentarios llegaron a dañar su salud mental.

Apenas minutos después de la publicación de Tini, Pueblas se disculpó y dejó en claro que desconocía que sus comentarios, que según él buscaron ser en tono humorísticos, podrían afectar tanto a la intérprete.

“Si de algo sirve te pido disculpas. Sinceramente no sabía lo que te había pasado, y en ese momento al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pido disculpas”.

Qué dijo Alejandro Pueblas sobre el cuerpo de Tini Stoessel

Al aire de América, Pueblas había dicho que Tini está “flaquita” y lanzó: “Yo le daría un poco más de comida. (...) Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada”, disparó. En ese instante, sus compañeros de programa le explicaron que no era correcto lo que estaba diciendo, y le recordaron la lucha de Tini por sus problemas de salud mental.

"Pero no es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera... ¿Ella tiene un problema con la delgadez?", insistió el periodista Cuando su compañera le aclaró que Tini fue siempre delgada y sufrió mucho las críticas, el periodista acotó: "¿Así es su cuerpo? Yo creí que estaba con alguna depresión y que por eso comía poco".