Las dos famosas que dejaron su amistad de lado por un escándalo: de quiénes se trata
Una fuerte polémica sacudió al mundo de la moda y las redes sociales luego de que salieran a la luz detalles del conflicto
La relación entre ambas quedó completamente quebrada y, aunque los rumores de distanciamiento venían desde hace tiempo, las recientes declaraciones volvieron a poner el tema en el centro de la escena.
La influencer decidió hablar públicamente sobre los motivos que habrían provocado el final del vínculo y aseguró que hubo situaciones que marcaron un antes y un después entre ellas.
Según contó, todo habría comenzado luego de un viaje laboral con una reconocida marca, donde una oportunidad profesional terminó generando tensión entre ambas y afectando la amistad que tenían.
Las declaraciones de Angie Landaburu
En una entrevista, Angie Landaburu recordó cómo era su relación con Stephie Demner antes del conflicto y explicó que en un principio mantenían un vínculo muy cercano.
“Teníamos la mejor”, expresó la influencer al referirse a aquella etapa. Sin embargo, aseguró que todo cambió cuando fue elegida para participar de un viaje de una marca y su amiga no recibió la misma propuesta.
Según su versión, esa situación habría provocado un fuerte enojo en Stephie y desde ese momento comenzaron las diferencias entre ambas.
Angie también aseguró que con el paso del tiempo empezó a acercarse a otras personas del ambiente que habían formado parte del círculo de amistades de Demner y allí habría conocido nuevas situaciones.
La influencer afirmó que varias mujeres del medio le contaron experiencias similares y lanzó fuertes acusaciones sobre actitudes que habría tenido su ex amiga en el ámbito laboral.
Otro momento que profundizó la distancia entre ambas fue cuando Angie Landaburu ganó el Martín Fierro a mejor influencer. Según explicó, algunos comentarios posteriores de Stephie no fueron bien recibidos y terminaron de romper el vínculo.
La modelo sostuvo que no sintió la necesidad de dar explicaciones y aseguró que la situación terminó generando una separación definitiva.
De esta manera, la amistad que durante años mostraron públicamente llegó a su fin y el conflicto entre ambas volvió a convertirse e
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario