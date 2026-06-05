Las dos famosas que dejaron su amistad de lado por un escándalo: de quiénes se trata

Según su versión, esa situación habría provocado un fuerte enojo en Stephie y desde ese momento comenzaron las diferencias entre ambas.

Angie también aseguró que con el paso del tiempo empezó a acercarse a otras personas del ambiente que habían formado parte del círculo de amistades de Demner y allí habría conocido nuevas situaciones.

La influencer afirmó que varias mujeres del medio le contaron experiencias similares y lanzó fuertes acusaciones sobre actitudes que habría tenido su ex amiga en el ámbito laboral.

Otro momento que profundizó la distancia entre ambas fue cuando Angie Landaburu ganó el Martín Fierro a mejor influencer. Según explicó, algunos comentarios posteriores de Stephie no fueron bien recibidos y terminaron de romper el vínculo.

La modelo sostuvo que no sintió la necesidad de dar explicaciones y aseguró que la situación terminó generando una separación definitiva.

De esta manera, la amistad que durante años mostraron públicamente llegó a su fin y el conflicto entre ambas volvió a convertirse e