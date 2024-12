Las durísimas declaraciones de Fernanda Vives contra Flor de la V: qué dijo

Siguiendo con su relato, Fernanda afirmó: “En la época de Gerardo Sofovich me cerró las puertas de laburo y en Intrusos también. Venían noteros a hacerme nota y yo le decía para qué me hacía la nota si después no salía. Hace muchos años tuvimos una pelea por algo que a ella le contaron mal, se quedó en el tiempo agarrada de ese recuerdo. El cerrarle las puertas de trabajo a alguien es horrible. Intrusos me vio crecer y desde que ella llegó no me llamaron más. Es muy importante que difundan tu laburo como artista y más en una temporada, no me podían ni nombrar así que la padecí”.

Qué dijo Fernanda Vives de Flor de la V

Fernanda Vives Flor de la v

“Vamos a ver ahora si aprende con esto que le pasó. Se terminaron esos períodos de cerrarle las puertas a la gente y levantar el dedo y que tal no pase acá, no se usa más. Es como empoderarse y hacerle el daño al otro desde el lugar que ocupas. Personas que hablan de inclusión y levantan el pañuelo verde. Es muy loco”, añadió Vives visiblemente indignada.

En ese sentido, explicó: “A ella le había llegado la info que yo había salido con su marido actual y sé que ellos tuvieron una pelea por eso y desde ahí me hizo la cruz. Nunca tuve relación con su pareja, no sé cuál fue el juego ahí pero se quedó atada a eso. Me boicoteaba con personas importantes”.

“Y no es sólo conmigo sino con otras personas que te lo dicen. No es una persona querida en el ambiente Flor de la V. Usa su poder para hacerle mal al otro y quedó agarrada en esa época a eso que se dijo. En algún momento intenté tomar un café con ella porque yo necesitaba tener un acercamiento con Intrusos pero el productor me decía que no me quería ni ver”, continuó después. Y concluyó: “No tuve el momento de hablar con ella pero cuando me invitaron al piso una vez en estos años yo le contesté al aire a una pregunta que ella estaba desafiante. Ahora es otra etapa para ella porque le sacaron un programa que le daba mucho poder. Ojalá aprenda de esto y pueda humanizarse más, que se la deje de creer”.