Las fotos de Evangelina Anderson que preocuparon a sus fans

Todo se desató cuando la modelo compartió en su cuenta de Instagram varias fotos por el Día de la Madre junto a sus hijos en diferentes etapas de sus vidas, que llamaron la atención de sus fanáticos, ya que en ninguna aparece Demichelis.

"Felicidades a todas las madres. En especial a las que extrañan a las suyas, por cualquier motivo", escribió Anderson en la descripción de su publicación.

Los usuarios notaron la ausencia del ex DT de River y comenzaron a sospechar de que la crisis, que ella misma se encargó de desmentir, es cierta, por lo que dejaron algunos comentarios.

"Por favor, estén unidos. Es toda una vida compartida. No sé qué pasa porque ni leo la gilada, solo se que son hermosos los 5 juntos", "Felíz día, hermosa. ¿Martín por qué no sale? No le den el gusto a la prensa mediocre que hay en este país. Son una familia hermosa", fueron algunos de los mensajes que dejó la gente.

EVA ANDERSON on Instagram: "Felicidades a todas las madres. En especial a las que extrañan a las suyas. Por cualquier motivo. ♥ . . . @bastian_demichelis @lolademichelis @emmademichelis"

La importante decisión de Evangelina Anderson tras la crisis con Martín Demichelis: "Está arrepentida"

En medio de los rumores de infidelidad de parte de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría pensado volver a Argentina junto a sus hijos, lo que desataría nuevas versiones de crisis con el director técnico.

La información la dio a conocer el periodista Oliver Quiroz en el programa Team Ubfal. "Lo que me cuentan ahora de la producción de Kuarzo, es que Evangelina estaría muy arrepentida de haber dejado Los 8 escalones porque se hablaba de un levantamiento también del programa", confesó en un primer lugar.

Luego, sumó: "Y no se descarta una vuelta de Evangelina, otra vez, a Los 8 escalones". Esto tomó por sorpresa a todos, ya que Demichelis debería quedarse solo en México, donde está trabajando.

Ante esta información, Laura Ubfal dejó una reflexión en la que apuntó contra Demichelis: "Bueno, si ella vuelve a la Argentina, te imaginas que es un escándalo".