Las fotos que confirman el romance entre Katy Perry y el expremier canadiense Justin Trudeau

El encuentro tuvo lugar el fin de semana pasado en aguas cercanas a Santa Bárbara. Según contó un testigo ocasional, el político y la intérprete de Fireworks se mostraron muy cariñosos. “Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse. No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del tipo e inmediatamente supe que era Justin Trudeau”, relató el turista que logró las fotografías.