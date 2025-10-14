Las fotos que confirman el romance entre Katy Perry y el expremier canadiense Justin Trudeau
Un turista logró captar con su cámara una escena íntima entre la reconocida cantante y el ex primer ministro de Canadá, a bordo de una embarcación privada frente a las costas de Santa Bárbara.
Después de semanas de especulaciones y rumores en las redes, el tabloide británico The Daily Mail publicó las imágenes que confirman lo que muchos sospechaban: Katy Perry y Justin Trudeau están viviendo un romance. En las fotos se los ve compartiendo un apasionado beso en la cubierta del yate de la artista, mientras disfrutaban del sol californiano.
El encuentro tuvo lugar el fin de semana pasado en aguas cercanas a Santa Bárbara. Según contó un testigo ocasional, el político y la intérprete de Fireworks se mostraron muy cariñosos. “Acercó su bote a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse. No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del tipo e inmediatamente supe que era Justin Trudeau”, relató el turista que logró las fotografías.
Santa Bárbara, ubicada sobre la costa central del estado de California, a poco más de 150 kilómetros de Los Ángeles, es conocida por sus paisajes, su clima mediterráneo y sus playas tranquilas, elegidas con frecuencia por celebridades que buscan privacidad.
Los rumores sobre una relación entre Perry y Trudeau comenzaron el 29 de julio pasado, cuando fueron vistos cenando juntos en Canadá. Según publicó TMZ, aquella noche disfrutaron de cócteles y langostas en el restaurante Le Violon, considerado uno de los mejores de América del Norte.
Ese mismo día, el diario The Sun aseguró haber hablado con dos allegados al exmandatario canadiense. Las fuentes revelaron que fue Trudeau quien dio el primer paso e invitó a la cantante a salir. “Justin no es tímido en cuanto a su vida romántica, y la invitó a una cita. Estaba muy, muy emocionado de hacerlo y siguió hablando de ello en los últimos días”, sostuvo uno de los cercanos al político.
