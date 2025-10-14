Paulo Kablan reveló la verdad sobre su relación con Mauro Szeta: cómo se llevan

Paulo Kablan también habló sobre las acaloradas discusiones entre Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe), revelando que se lleva bien con ambas: "Nos llevamos bien con Nancy y con Mariana, me llevo bien con todos".

El panelista, sin embargo, compartió de forma divertida su método para abstraerse cuando el debate sube de tono. "Cuando empiezan a gritar mucho y me canso, ya no voy a cuadro, no me toman porque saco el teléfono y me pongo a pagar cuentas", expuso con humor.

De hecho, bromeó con la utilidad de las discusiones en su vida personal: "Discuten tanto que estoy al día con mis cuentas". Finalmente, Kablan aclaró que los conflictos son puramente profesionales. "Ellas son muy profesionales y se debate en serio, cada una tiene su teoría y sus fundamentos, pero vamos al corte y tomamos mate. No hay peleas personales, por eso duran", concluyó, desmintiendo cualquier rencilla personal entre sus compañeras de panel.