Paulo Kablan reveló la verdad sobre su relación con Mauro Szeta: cómo se llevan
Los dos periodistas de policiales más reconocidos de la actualidad estarían enemistados. Conocé qué dice Kablan al respecto sobre su relación.
El periodista especializado en policiales, Paulo Kablan, se sinceró sobre su relación actual con Mauro Szeta, desmintiendo rumores de enemistad y explicando cómo el camino profesional los ha llevado a competir. Kablan también reveló su particular estrategia para lidiar con las reiteradas discusiones entre sus compañeras Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa.
En diálogo con Pablo Montagna y el equipo de Pasa Montagna (Radio Rivadavia), Kablan abordó el supuesto conflicto de dinero que circulaba en torno a su vínculo con Szeta. Al ser consultado sobre si extrañaba a su colega, Kablan fue directo. "Nos vemos re poco ahora porque competimos, estuvimos trabajando mucho tiempo así en distintos medios y horarios. El camino nos llevó a uno para cada lado, nos cruzamos poco, pero todo bien...", respondió, sin entrar en detalles profundos.
Kablan se encargó de aclarar que, cuando Mauro Szeta dejó Telefe, ellos ya no compartían espacio laboral directo. "Cuando él se fue de Telefe ya no trabajábamos juntos, hacía rato, compartíamos el canal nada más", puntualizó.
El periodista contó que la salida de su colega generó una nueva oportunidad para él dentro del canal: "Cuando dejó, me ofrecieron hacer su columna de policiales en El noticiero de la gente y salidas en Telefe Noticias." A pesar de la competencia actual, Kablan se mostró optimista sobre el futuro laboral con Szeta: "Con Mauro, seguramente, en el futuro vamos a hacer algún programa juntos", concluyó.
Paulo Kablan también habló sobre las acaloradas discusiones entre Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe), revelando que se lleva bien con ambas: "Nos llevamos bien con Nancy y con Mariana, me llevo bien con todos".
El panelista, sin embargo, compartió de forma divertida su método para abstraerse cuando el debate sube de tono. "Cuando empiezan a gritar mucho y me canso, ya no voy a cuadro, no me toman porque saco el teléfono y me pongo a pagar cuentas", expuso con humor.
De hecho, bromeó con la utilidad de las discusiones en su vida personal: "Discuten tanto que estoy al día con mis cuentas". Finalmente, Kablan aclaró que los conflictos son puramente profesionales. "Ellas son muy profesionales y se debate en serio, cada una tiene su teoría y sus fundamentos, pero vamos al corte y tomamos mate. No hay peleas personales, por eso duran", concluyó, desmintiendo cualquier rencilla personal entre sus compañeras de panel.
