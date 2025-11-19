Arranca el juicio contra Mirtha Legrand por el despido de su histórico chofer

La jueza a cargo del caso propuso al equipo de abogados de Mirtha Legrand que la conductora le pague “todo lo que está reclamando Marcelo, menos las multas”.

Por qué Mirtha Legrand irá a juicio con su chofer

En marzo se conoció la noticia del despido de Marcelo Campos, una de las personas que se mantuvo al lado de Mirtha Legrand durante los últimos 30 años de su carrera. El motivo, según trascendió, era el pedido no gratificado de un aumento de sueldo de parte del empleado.

Sin embargo, el escándalo estalló en septiembre, cuando Campos presentó una denuncia formal acusando a la diva de despido ilegal, mal encuadramiento laboral y salarios muy por debajo de lo correspondiente.

En medio del escándalo mediático meses atrás, habían revelado un documento “donde se afirma que lo tenían bajo el régimen colectivo de los empleados de la publicidad, cobrando poco más de 700 mil pesos”, habían revelado en Nuestra Mañana. “Él reclamaba ser parte de este sindicato (el de Choferes de Autos Particulares), donde el convenio indica que debería estar cobrando 1.800.000″, amplió.