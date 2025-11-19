Arranca el juicio contra Mirtha Legrand por el despido de su histórico chofer
Marcelo Campos denunció a la diva de los almuerzos por "despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años".
La leyenda de la televisión, Mirtha Legrand, irá a Tribunales por el escándalo con su histórico chofer, Marcelo Campos. El juicio comienza hoy, 19 de noviembre de 2025, con las declaraciones de los testigos, luego de que el trabajador sea despedido en marzo del año corriente por un supuesto pedido de aumento salarial. El mismo reclama una importante suma de dinero.
La información fue confirmada por Luis Bremer en Desayuno Americano (América TV): “Comienza el juicio con su ex chofer. La semana pasada hubo dos audiencias, una el lunes y otra el viernes. En ambas, la jueza propuso pagar todo lo que reclama Marcelo, menos las multas”, detalló.
Bremer amplió que la magistrada le indicó a los abogados de la conductora, del estudio Funes de Rioja, que abonen “lo elemental: los años adeudados, el mes por año trabajado y algunos ítems adicionales”.
Sin embargo, la parte denunciante rechazó la propuesta. El abogado de Campos aseguró que el monto ofrecido era muy inferior al reclamo original: “Nosotros pedimos una cifra mucho mayor. No estamos de acuerdo”, expresó.
Para la defensa del chofer, hay una suma que “les corresponde y no está siendo contemplada por la jueza”. Con esto, la etapa de conciliación quedó cerrada el viernes y desde hoy se abre la instancia de testigos.
La jueza a cargo del caso propuso al equipo de abogados de Mirtha Legrand que la conductora le pague “todo lo que está reclamando Marcelo, menos las multas”.
Por qué Mirtha Legrand irá a juicio con su chofer
En marzo se conoció la noticia del despido de Marcelo Campos, una de las personas que se mantuvo al lado de Mirtha Legrand durante los últimos 30 años de su carrera. El motivo, según trascendió, era el pedido no gratificado de un aumento de sueldo de parte del empleado.
Sin embargo, el escándalo estalló en septiembre, cuando Campos presentó una denuncia formal acusando a la diva de despido ilegal, mal encuadramiento laboral y salarios muy por debajo de lo correspondiente.
En medio del escándalo mediático meses atrás, habían revelado un documento “donde se afirma que lo tenían bajo el régimen colectivo de los empleados de la publicidad, cobrando poco más de 700 mil pesos”, habían revelado en Nuestra Mañana. “Él reclamaba ser parte de este sindicato (el de Choferes de Autos Particulares), donde el convenio indica que debería estar cobrando 1.800.000″, amplió.
