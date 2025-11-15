Las imágenes inéditas de la charla entre la China Suárez y Moria Casán que se verá este lunes

las-imagenes-ineditas-de-la-entrevista-de-la-china-suarez-con-moria-casan-en-la-manana-con-moria-1

En cuanto a los motivos de esta exposición pública, la actriz busca también impulsar el estreno de su nueva película "Hija del Fuego: la venganza de la bastarda", que llegará a Disney+ el 19 de noviembre. Se trata de un thriller romántico ambientado en la Patagonia Argentina, centrado en la historia de una mujer en la búsqueda de venganza. La producción está a cargo de Adrián Suar y realizada por Kapow, lo que aumenta las expectativas sobre su lanzamiento.