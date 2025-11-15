Las imágenes inéditas de la charla entre la China Suárez y Moria Casán que se verá este lunes
La actriz visitará el programa "La mañana con Moria" y estará nuevamente acompañada por Mauro Icardi, al igual que en la nota que hicieron con Mario Pergolini.
La presencia de la China Suárez en La Mañana con Moria (El Trece) promete convertirse en uno de los momentos televisivos de la semana. Allí, la actriz compartirá una charla a fondo con Moria Casán, donde tocarán aspectos de su vida personal, su actualidad profesional y sus planes a futuro.
Por otro lado, su paso previo por los medios también generó repercusión. Luego de que Olga le negara el espacio y se cancelara la nota en Luzu, la artista optó por visitar Otro Día Perdido con Mario Pergolini el viernes 14 de noviembre. Ahora, a pocos días de esta aparición, regresará a la pantalla para continuar su ronda mediática este lunes 17, nuevamente de la mano de la "One".
En cuanto a los motivos de esta exposición pública, la actriz busca también impulsar el estreno de su nueva película "Hija del Fuego: la venganza de la bastarda", que llegará a Disney+ el 19 de noviembre. Se trata de un thriller romántico ambientado en la Patagonia Argentina, centrado en la historia de una mujer en la búsqueda de venganza. La producción está a cargo de Adrián Suar y realizada por Kapow, lo que aumenta las expectativas sobre su lanzamiento.
Finalmente, la promoción de su visita al programa ya comenzó en redes sociales. Desde la cuenta oficial del ciclo en Instagram compartieron una imagen de La China Suárez, Moria Casán y también Mauro Icardi. Aunque el futbolista del Galatasaray no será entrevistado desde el inicio, es muy posible que se sume más adelante, tal como sucedió durante la nota con Mario Pergolini.
