Andrea del Boca volvió con todo a Gran Hermano: bailó Madonna y empezó a repartir información del afuera
La actriz regresó al reality de Telefe gracias a uno de los Golden Ticket utilizados durante el repechaje. Sin embargo, su nueva estrategia es polémica.
El esperado regreso de Andrea del Boca a las instalaciones de Gran Hermano pateó el tablero del reality más visto de la televisión local. Como ya es sabido, la icónica actriz de telenovelas se había visto forzada a abandonar la competencia de forma abrupta a comienzos de abril, luego de sufrir un tremendo accidente doméstico en la cocina que puso en jaque su salud. Tras pasar varias semanas bajo estricto control médico, la artista finalmente recibió la autorización para concretar su ansiada vuelta a la casa el pasado miércoles 20 de mayo, gracias al beneficio del codiciado Golden Ticket.
Lejos de adoptar un perfil bajo tras su reincorporación, Del Boca entró con la energía totalmente renovada y no para de transformarse en tendencia absoluta en el plano digital. El contenido que genera adentro del encierro se volvió un imán para los usuarios de las redes sociales, quienes convirtieron en viral cada uno de sus movimientos.
El primer gran momento de su segunda etapa en el juego se desató durante la clásica celebración temática del viernes por la noche. Andrea dejó de lado los dolores del pasado y se adueñó por completo de la pista de baile.
Para sorpresa de sus compañeros y de toda la audiencia que seguía la transmisión en vivo, la actriz protagonizó una divertidísima y descontracturada coreografía junto a Gladys, La Bomba Tucumana. El ida y vuelta musical entre ambas figuras encendió la pantalla, llenando las plataformas de clips, memes y elogios por su tremenda onda para disfrutar del festejo.
Sin embargo, el verdadero pico de tensión y el debate más fuerte en el universo virtual se originó horas más tarde, cuando la actriz se sentó a charlar a solas con Manu. Aprovechando la valiosa perspectiva que adquirió durante los días que pasó afuera de la casa consumiendo el formato las 24 horas, Andrea decidió abrirle los ojos a su compañero respecto al tenso clima social que se vive en el afuera.
Sin filtros y con la seguridad de quien conoce de cerca el pulso del público, Del Boca le transmitió un diagnóstico fulminante sobre la delicada situación que atraviesa el certamen por culpa de una de las convivientes: “Estamos ante el mayor escándalo en la historia de Gran Hermano, si no sacan a este mujer terminan de perder la poca credibilidad que le queda al programa”, destacaron los usuarios en X.
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