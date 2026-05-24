Andrea del Boca volvió con todo a Gran Hermano: bailó Madonna y empezó a repartir información del afuera

El esperado regreso de Andrea del Boca a las instalaciones de Gran Hermano pateó el tablero del reality más visto de la televisión local. Como ya es sabido, la icónica actriz de telenovelas se había visto forzada a abandonar la competencia de forma abrupta a comienzos de abril, luego de sufrir un tremendo accidente doméstico en la cocina que puso en jaque su salud. Tras pasar varias semanas bajo estricto control médico, la artista finalmente recibió la autorización para concretar su ansiada vuelta a la casa el pasado miércoles 20 de mayo, gracias al beneficio del codiciado Golden Ticket.