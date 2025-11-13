Sorpresa: el ambicioso proyecto que comparten Griselda Siciliani y Luciano Castro

El punto crítico, aclaró el cronista, fue el cambio de normativa y el pedido de excepción: “Cuando ellos, en esa legislación que se derogó, habían presentado el proyecto, pedían ya una excepción, porque ellos querían tener una casa. Aquí se puede construir en esta zona puntualmente, según esta ordenanza que no está más vigente, hasta cinco metros de altura. Y ellos pretendían 6,80 metros. Eso fue lo que pasó, si no, hoy estarían construyendo, porque recién ahí se dieron cuenta de que la normativa estaba derogada. Y no hubieran construido eso”.

Luciano Castro Griselda Siciliani

Mientras el expediente de la pareja sigue su camino entre escritos y reuniones municipales, la actriz mantiene el humor y la esperanza. Bremer compartió una reflexión de Siciliani sobre la situación: “Todos se hacen casas fuera del país y nosotros solo queríamos hacernos una casita en Argentina”.

La nota en Desayuno Americano cerró con un audio de la propia Siciliani que resume el espíritu de pareja imperfecta, real y soñadora: “Ojalá que salga lo de la casa porque como yo no quiero convivir nunca en la vida, ni Luci, llegamos a este acuerdo intermedio que es tener un proyecto juntos en la playa. Así que espero que salga”.

Con la ilusión en pausa pero intacta, Castro y Siciliani afrontan la espera y los contratiempos como lo han hecho siempre: juntos, apostando a la construcción, tanto literal como simbólica, de un futuro compartido y cerca del mar. Mientras la burocracia avanza a paso lento en Mar de Cobo, el amor y el humor siguen siendo el verdadero refugio de una de las parejas más seguidas y queridas del país.