Sorpresa: el ambicioso proyecto que comparten Griselda Siciliani y Luciano Castro
Los actores están en el mejor momento de su relación, pero aún con un sueño que no pueden cumplir. Conocé todos los detalles de este problema.
El romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, que se hizo público en mayo de 2024, no para de crecer. Convertida en una de las parejas favoritas de la temporada, la dupla ha compartido viajes, salidas y proyectos en común, siendo uno de los más ambiciosos el de construir su propia casa a pasos del mar. El escenario elegido para este sueño fue la tranquila localidad bonaerense de Mar de Cobo, pero un inesperado freno administrativo ha puesto en suspenso los cimientos de su nueva historia en la costa.
Fue Luis Bremer quien trajo la noticia a Desayuno Americano (América), detallando la desilusión y la espera que viven los actores. Según relató el periodista, la propia Griselda Siciliani le envió un mensaje explicando el conflicto con la burocracia. “Me dijo que habló con la arquitecta. Primero le dicen que sí, después que no: ‘La normativa cambió el año pasado y usted no puede construir en médanos, y menos 6 metros de altura’”.
El panelista agregó que la arquitecta intentó argumentar la validez del proyecto, mostrando que otras construcciones en la misma línea de playa habían seguido trámites similares, pero la respuesta fue tajante: “Después de nuestra presentación, salió una nueva resolución que involucra a otro ente”.
Bremer ironizó sobre la marcha forzada del expediente y las demoras: “Se va a venir el 2030 y van a estar sin la casa. Viene todo encaminado con los tiempos lentos, como cualquier trámite en proyecto”.
A la mesa del programa se sumó Adrián Prestipino, cronista local de la zona costera, quien aportó más detalles sobre el enredo legal. El periodista confirmó que el Concejo Deliberante de Mar Chiquita se había reunido el día anterior para tratar el tema, que se ha convertido en un trámite extenso. Prestipino indicó que la pareja volvió a presentar un escrito donde argumenta que su proyecto se basó en una legislación anterior, mostrando documentación que “ponen en evidencia que han mantenido contactos con la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Mar Chiquita, que los avalaban de alguna manera, les pasaban los requisitos para seguir construyendo”.
El punto crítico, aclaró el cronista, fue el cambio de normativa y el pedido de excepción: “Cuando ellos, en esa legislación que se derogó, habían presentado el proyecto, pedían ya una excepción, porque ellos querían tener una casa. Aquí se puede construir en esta zona puntualmente, según esta ordenanza que no está más vigente, hasta cinco metros de altura. Y ellos pretendían 6,80 metros. Eso fue lo que pasó, si no, hoy estarían construyendo, porque recién ahí se dieron cuenta de que la normativa estaba derogada. Y no hubieran construido eso”.
Mientras el expediente de la pareja sigue su camino entre escritos y reuniones municipales, la actriz mantiene el humor y la esperanza. Bremer compartió una reflexión de Siciliani sobre la situación: “Todos se hacen casas fuera del país y nosotros solo queríamos hacernos una casita en Argentina”.
La nota en Desayuno Americano cerró con un audio de la propia Siciliani que resume el espíritu de pareja imperfecta, real y soñadora: “Ojalá que salga lo de la casa porque como yo no quiero convivir nunca en la vida, ni Luci, llegamos a este acuerdo intermedio que es tener un proyecto juntos en la playa. Así que espero que salga”.
Con la ilusión en pausa pero intacta, Castro y Siciliani afrontan la espera y los contratiempos como lo han hecho siempre: juntos, apostando a la construcción, tanto literal como simbólica, de un futuro compartido y cerca del mar. Mientras la burocracia avanza a paso lento en Mar de Cobo, el amor y el humor siguen siendo el verdadero refugio de una de las parejas más seguidas y queridas del país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario