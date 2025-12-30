¿Separada? La decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles tras los chats con Claudia Ciardone
La conductora dejó de seguir al empresario en redes sociales tras la difusión de supuestos chats con Claudia Ciardone que desataron el escándalo.
Lo que parecía un romance consolidado y sin fisuras terminó envuelto en una fuerte polémica en cuestión de horas. Wanda Nara, que venía mostrándose relajada y feliz junto a Martín Migueles mientras descansaban en las playas de Punta del Este, quedó en el centro de la escena luego de que se difundieran supuestos chats comprometedores entre el empresario y la ex Gran Hermano Claudia Ciardone.
La aparición de esos mensajes no solo alteró el clima de vacaciones, sino que derivó en una reacción contundente de la conductora, que eligió un gesto claro y directo para marcar su postura frente a la situación.
Hasta hace muy poco, todo indicaba que Wanda atravesaba un gran momento personal pese al constante ruido mediático que la rodea. Migueles aparecía como una figura de contención en medio de ese contexto, y la pareja se mostraba unida, compartiendo planes y postales desde la costa esteña.
Sin embargo, esa imagen idílica se quebró cuando comenzaron a circular versiones sobre un intento de infidelidad por parte del empresario, con Claudia Ciardone señalada como la tercera involucrada. La repercusión fue inmediata y, en medio del revuelo, Wanda tomó una decisión que no pasó desapercibida.
Mientras se encuentra en Punta del Este despidiendo el año, la empresaria optó por cortar por lo sano al menos en el plano virtual: dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram. En un primer momento, el movimiento pasó casi inadvertido, pero rápidamente fue detectado por usuarios atentos que viralizaron el gesto y lo interpretaron como una señal inequívoca de crisis. La situación llamó aún más la atención porque, hasta entonces, ambos se mostraban juntos y sin conflictos visibles durante su estadía en Uruguay.
La reacción de Wanda generó un fuerte impacto en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios y mensajes de apoyo. “Son todos iguales”; “Mirá de lo que se pierde”; “Mejor que lo haya dejado. Era un vividor”; “Ella se merece un tipazo”; “Mejor sola que mal acompañada, Wan”, fueron algunas de las frases que se repitieron entre sus seguidores, quienes no dudaron en respaldarla y expresar su enojo ante la posibilidad de una nueva desilusión sentimental para la mediática.
