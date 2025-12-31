Revelan que el novio de Wanda Nara encaró a Floppy Tesouro en un restaurant: todos los detalles
En medio del escándalo por el supuesto engaño con Claudia Ciardone, revelan que el novio de Wanda Nara intentó seducir a otra hace un tiempo atrás.
Wanda Nara quedó en el centro del escándalo después de que trascendiera que Martín Migueles habría tenido la intención de engañarla con Claudia Ciardone. En medio de la polémica, en las ultimas horas se sumó el nombre de una nueva famosa: Floppy Tesouro.
Juan Etchegoyen contó un dato que involucra a la modelo con Migueles en medio del escándalo y rumores de crisis en su relación con la conductora de “Masterchef Celebrity”.
“Quiero abrir el programa con el tema Wanda y Martín Migueles, hoy intenté conseguir respuesta de la conductora pero prefirió hacer silencio hasta ahora. Pero lo que tengo para contar es todo un dato que describe las ganas de Migueles de conquistar famosas”, comenzó diciendo el periodista.
Siguiendo con su información, Juan afirmó: “En estos últimos años Migueles intentó seducir a otra famosa que ahora te voy a dar el nombre y todo sucedió en un restaurant. Hace menos de dos años cuando el empresario estaba en el Palacio Duhau se encontró a una famosa, la cual según me dicen del entorno de esta famosa no paraba de mirarla pero no fue eso solamente lo que pasó”.
“Cuando él la encara a Floppy y le dice ´che me gustaría ir a tomar algo con vos, me gustaría conocerte´ a lo que Floppy le dijo que no le interesaba porque estaba conociendo a alguien y Migueles al recibir esa respuesta se fue del lugar, lo que también me dicen es que él intentó por las redes también pero que Floppy ni los contestó“, dijo al respecto el comunicador.
Y concluyó: “Digo esto porque no es que lo de Ciardone es un caso aislado sino que se ve que a Migueles le gustan las famosas porque esto pasó hace bastante tiempo, antes que él empiece a salir con Wanda. No es un delito que te gusten las famosas y él está en todo su derecho que intentar algo estando soltero aunque si me llama la atención este patrón de estar con alguien que sea famosa”.
