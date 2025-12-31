Revelan que el novio de Wanda Nara encaró a Floppy Tesouro en un restaurant: todos los detalles

Martín Migueles Wanda Nara Floppy Tesouro

“Cuando él la encara a Floppy y le dice ´che me gustaría ir a tomar algo con vos, me gustaría conocerte´ a lo que Floppy le dijo que no le interesaba porque estaba conociendo a alguien y Migueles al recibir esa respuesta se fue del lugar, lo que también me dicen es que él intentó por las redes también pero que Floppy ni los contestó“, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Digo esto porque no es que lo de Ciardone es un caso aislado sino que se ve que a Migueles le gustan las famosas porque esto pasó hace bastante tiempo, antes que él empiece a salir con Wanda. No es un delito que te gusten las famosas y él está en todo su derecho que intentar algo estando soltero aunque si me llama la atención este patrón de estar con alguien que sea famosa”.