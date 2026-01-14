Las series más esperadas de Prime Video que estrenarán en 2026
Con la llegada del 2026, Prime Video preparó un catálogo prometedor para este año. Conocé cuáles son sus producciones más esperadas.
Prime Video se consolidó como un titán del entretenimiento gracias a una estrategia que equilibra la adquisición de grandes franquicias internacionales con una apuesta agresiva por el contenido local y original. Su catálogo no solo destaca por su inmensidad, sino por la capacidad de albergar desde épicas fantásticas que rompen récords de presupuesto hasta dramas íntimos y cine de autor, convirtiéndola en una plataforma esencial para quienes buscan diversidad y calidad cinematográfica en una misma interfaz.
La plataforma demostró una ambición técnica y narrativa sin precedentes, logrando que sus producciones originales se posicionen constantemente en las conversaciones culturales globales. Con un sistema de distribución que alcanza a millones de suscriptores en todo el mundo, Prime Video se prepara para un ciclo de lanzamientos que promete redefinir el consumo de televisión de alto impacto.
Para este 2026, el servicio de streaming preparó una artillería pesada con el regreso de mundos icónicos y nuevas apuestas que ya generan furor en redes sociales. A continuación, te revelamos cuáles son las series más esperadas que aterrizarán en la plataforma para dominar la pantalla este año.
Las series más esperadas de Prime Video en 2026
1. La casa de los Espíritus
Fecha de estreno: Aún no fue confirmada, pero la propia Isabel Allende reveló que será este año.
Sinopsis oficial: La Casa de los Espíritus es una magnífica saga familiar que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su adorada nieta hacia lados opuestos del conflicto.
2. Maxton Hall, temporada 3
Fecha de estreno: La fecha de estreno todavía no es oficial, pero ya se confirmó que el final de la trilogía terminó de filmarse el año pasado. Es por eso que se sospecha que su regreso será este año, en especial teniendo en cuenta que desde su lanzamiento, no tardaron más de un año en estrenar episodios nuevos.
Sinopsis oficial: Si bien todavía no hay, cabe destacar que la serie se basa en el tercer libro de Mona Kasten de la trilogía Maxton Hall, "Save us" y ahora se enfocará en el camino de Ruby (Harriet Herbig Matten) al ser expulsada del instituto. No obstante, también se conoce que tendrá su oportunidad en Oxford.
3. Barrabrava, temporada 2
Fecha de estreno: la segunda edición de la serie protagonizada por Matías Mayer y Gastón Pauls terminó de filmarse hace ya tiempo. Es por eso que, según diferentes especulaciones, se estrenará este 2026.
Sinopsis oficial: Este drama, que va más allá del deporte, es una historia de poder, ambición, familia, amor y lujuria que se centra en los hermanos César (Gastón Pauls) y El Polaco (Matías Mayer), quienes son piezas clave en el funcionamiento de la barra brava, un grupo de hooligans del fútbol que apoya al Club Atlético Libertad del Puerto. En esta nueva temporada, El Polaco asume un nuevo rol al convertirse en el jefe de la barra, lo que provoca un gran enfrentamiento con su hermano.
4. The Boys, temporada 5
Fecha de estreno: 8 de abril
Sinopsis oficial: En la quinta y última temporada, el mundo de Homelander está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están presos en un “Campo de Libertad”. Annie lucha por formar una resistencia contra la abrumadora fuerza Supe. Kimiko está desaparecida. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a usar un virus que eliminará a todos los Supes del mapa, pone en marcha una serie de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes. Es el clímax, gente. Van a pasar cosas grandes.
5. Lord of the rings: rings of the power, temporada 3
Fecha de estreno: Todavía no es oficial, pero ya se confirmó que la serie fue renovada y que próximamente se podrá volver a ver en Prime Video. Por eso, se espera que en los próximos meses se revele una fecha de lanzamiento.
Sinopsis oficial: La épica basada en el universo de J.R.R. Tolkien regresa con una escala visual que promete superar todo lo visto anteriormente. Tras el ascenso de Sauron, esta tercera entrega se adentrará en la forja de los anillos restantes y la consolidación de las alianzas en la Tierra Media. Es, sin duda, la producción más costosa y ambiciosa del año.
