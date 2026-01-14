Las series más esperadas de Prime Video que estrenarán en 2026

Sinopsis oficial: La Casa de los Espíritus es una magnífica saga familiar que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su adorada nieta hacia lados opuestos del conflicto.

la casa de los espiritus Foto: (Prime Video)

2. Maxton Hall, temporada 3

Fecha de estreno: La fecha de estreno todavía no es oficial, pero ya se confirmó que el final de la trilogía terminó de filmarse el año pasado. Es por eso que se sospecha que su regreso será este año, en especial teniendo en cuenta que desde su lanzamiento, no tardaron más de un año en estrenar episodios nuevos.

Sinopsis oficial: Si bien todavía no hay, cabe destacar que la serie se basa en el tercer libro de Mona Kasten de la trilogía Maxton Hall, "Save us" y ahora se enfocará en el camino de Ruby (Harriet Herbig Matten) al ser expulsada del instituto. No obstante, también se conoce que tendrá su oportunidad en Oxford.

Embed - Maxton Hall T2 | Tráiler oficial

3. Barrabrava, temporada 2

Fecha de estreno: la segunda edición de la serie protagonizada por Matías Mayer y Gastón Pauls terminó de filmarse hace ya tiempo. Es por eso que, según diferentes especulaciones, se estrenará este 2026.

Sinopsis oficial: Este drama, que va más allá del deporte, es una historia de poder, ambición, familia, amor y lujuria que se centra en los hermanos César (Gastón Pauls) y El Polaco (Matías Mayer), quienes son piezas clave en el funcionamiento de la barra brava, un grupo de hooligans del fútbol que apoya al Club Atlético Libertad del Puerto. En esta nueva temporada, El Polaco asume un nuevo rol al convertirse en el jefe de la barra, lo que provoca un gran enfrentamiento con su hermano.

Embed - Barrabrava - Tráiler Oficial I Prime Video

4. The Boys, temporada 5

Fecha de estreno: 8 de abril

Sinopsis oficial: En la quinta y última temporada, el mundo de Homelander está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están presos en un “Campo de Libertad”. Annie lucha por formar una resistencia contra la abrumadora fuerza Supe. Kimiko está desaparecida. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a usar un virus que eliminará a todos los Supes del mapa, pone en marcha una serie de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos sus habitantes. Es el clímax, gente. Van a pasar cosas grandes.

Embed - The Boys - Temporada Final Teaser Trailer | Prime Video

5. Lord of the rings: rings of the power, temporada 3

Fecha de estreno: Todavía no es oficial, pero ya se confirmó que la serie fue renovada y que próximamente se podrá volver a ver en Prime Video. Por eso, se espera que en los próximos meses se revele una fecha de lanzamiento.

Sinopsis oficial: La épica basada en el universo de J.R.R. Tolkien regresa con una escala visual que promete superar todo lo visto anteriormente. Tras el ascenso de Sauron, esta tercera entrega se adentrará en la forja de los anillos restantes y la consolidación de las alianzas en la Tierra Media. Es, sin duda, la producción más costosa y ambiciosa del año.

Embed - El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder | Temporada 2 – Trailer Oficial