Fede Bal denunció a un guardia que complicaba su relación con Evelyn Botto

Federico Bal volvió a hablar de su relación con Evelyn Botto y reveló un curioso episodio que casi provoca un conflicto en la pareja. Según contó en el programa Perros de la Calle, un guardia de seguridad del barrio privado donde vive hacía bromas constantes cada vez que Botto llegaba a su casa. “Ella entraba de mala gana… el tipo se hacía el chistoso y yo no sabía cómo explicarle que no era verdad”, relató Bal.