Latin Mafia anunció su llegada a Buenos Aires: cuándo comprar las entradas

Esta nueva etapa se suma al extraordinario impulso que Latin Mafia ha logrado en Estados Unidos y México con su tour debut “Te odio y te extraño mucho”, que comenzó en The Masonic de San Francisco, recorrió más de 17 ciudades en EE. UU. y continuó en México, donde concluyó con tres noches completamente agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. En total, más de 160,000 personas asistieron a la gira, consolidando al grupo como una de las propuestas más relevantes e innovadoras de la música latina actual.