Latin Mafia anunció su llegada a Buenos Aires: cuándo comprar las entradas
El trío de hermanos visitará el país en el marco de la segunda parte de su gira "Aún te odio y te extraño mucho tour".
Latin Mafia, el trío de hermanos que está redefiniendo el sonido y la emoción del pop en español, ha anunciado oficialmente la segunda parte de su gira: el “Aún te odio y te extraño mucho tour”, una nueva serie de conciertos estelares que llevará su propuesta en vivo —rica en matices y fusiones de géneros— a fans de toda Latinoamérica y Europa.
El anuncio llega tras su reciente presentación en Lollapalooza Chicago, donde cerraron el escenario Grove ante una multitud, sorprendiendo además con la aparición especial de Omar Apollo para interpretar juntos su sencillo “Hecho para ti”.
Esta nueva etapa se suma al extraordinario impulso que Latin Mafia ha logrado en Estados Unidos y México con su tour debut “Te odio y te extraño mucho”, que comenzó en The Masonic de San Francisco, recorrió más de 17 ciudades en EE. UU. y continuó en México, donde concluyó con tres noches completamente agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. En total, más de 160,000 personas asistieron a la gira, consolidando al grupo como una de las propuestas más relevantes e innovadoras de la música latina actual.
Ahora, Latin Mafia expandirá su energía a Latinoamérica y Europa, con paradas en ciudades clave como Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Madrid, París, Londres y Milán, de la mano de su sello Rimas Music — hogar de artistas como Bad Bunny, Arcángel y Eladio Carrión.
AÚN TE ODIO Y TE EXTRAÑO MUCHO TOUR:
- OCT 15 – Teatro Caupolicán - Santiago, Chile
Venta General: Miércoles 27 agosto 12:00 pm
- OCT 17 – Complejo C - Buenos Aires, Argentina
Venta General: Martes 26 agosto, 2:00 pm
- OCT 24 – Complejo Cuscatlán - San Salvador, El Salvador
Preventa: Martes 02 septiembre
Venta General: Martes 9 septiembre
- OCT 31 – Costa 21 - Lima, Perú
Preventa: Jueves 28 agosto
Venta General: Sábado 30 agosto 10:00 am
- NOV 02 – Polideportivo Alexis Argüello - Managua, Nicaragua
Preventa: Miércoles 27 agosto
Venta General: Sábado 30 agosto
- NOV 06 – Movistar Arena - Bogotá, Colombia
Preventa: Viernes 29 agosto
Venta General: Domingo 31 agosto
- NOV 07 – Explanada Cayalá - Guatemala City, Guatemala
Preventa: Sábado 06 septiembre
- NOV 08 – Coliseum - Tegucigalpa, Honduras
Venta General: Viernes 29 agosto
- NOV 09 – Centro de Eventos Pedregal - San José, Costa Rica
Preventa: Viernes 29 agosto
Venta general: Jueves 4 septiembre
- NOV 17 – Electric Ballroom - London, UK
Preventa: Jueves 28 agosto 10:00 am
Venta General: Viernes 29 agosto 10:00 am
- NOV 19 – Razzmatazz - Barcelona, España
Preventa: Miércoles 27 agosto
Venta General: Jueves 28 agosto 10:00 am
- NOV 20 – Las Ventas - Madrid, España
Preventa: Miércoles 27 agosto
Venta General: Jueves 28 agosto 10:00 am
- NOV 23 – Elysée Montmartre - Paris, Francia
Preventa: Miércoles 27 agosto
Venta general: Jueves 28 agosto 10:00 am
- NOV 24 – Magazzini Generali - Milan, Italia
Preventa: Martes 26 agosto
Venta General: Jueves 28 agosto 10:00 am
