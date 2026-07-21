Laura Esquivel salió al cruce de las críticas por felicitar a España tras el Mundial: "Me duele"

En ese sentido, sostuvo: "Nunca le falté el respeto con nada en mis redes", y explicó que el saludo a España fue simplemente un reconocimiento al campeón del certamen, sin que eso significara dejar de apoyar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Durante el video también hizo referencia al clima que se generó en las redes sociales y lamentó la violencia de algunos comentarios. "Hay muchísima gente insultando, deseando cosas horribles. No entiendo por qué llegamos a ese lugar", expresó.