Laura Esquivel salió al cruce de las críticas por felicitar a España tras el Mundial: "Me duele"
La actriz explicó por qué saludó al seleccionado español después de la final y respondió a la ola de cuestionamientos que recibió en las redes sociales.
Laura Esquivel decidió responder públicamente luego de quedar en el centro de la escena por una publicación que realizó tras la final del Mundial 2026. La actriz felicitó a España por la obtención del título y el mensaje despertó una fuerte reacción entre usuarios argentinos, que la cuestionaron por su actitud tras la derrota de la Selección.
El descargo de Laura Esquivel tras ser agredida por felicitar a España
Frente a la repercusión de sus dichos, la exprotagonista de Patito Feo compartió un video en sus historias de Instagram para aclarar su posición y expresar cómo vivió las últimas horas. "Me duele profundamente la cantidad de mensajes agresivos que estoy recibiendo", aseguró al comienzo de su descargo, donde también dejó en claro que en ningún momento buscó desmerecer a la Argentina.
En ese sentido, sostuvo: "Nunca le falté el respeto con nada en mis redes", y explicó que el saludo a España fue simplemente un reconocimiento al campeón del certamen, sin que eso significara dejar de apoyar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Durante el video también hizo referencia al clima que se generó en las redes sociales y lamentó la violencia de algunos comentarios. "Hay muchísima gente insultando, deseando cosas horribles. No entiendo por qué llegamos a ese lugar", expresó.
Más tarde, para despejar cualquier tipo de especulación, compartió nuevas publicaciones dedicadas a la Selección argentina. Entre ellas, una imagen de Lionel Messi acompañada por el mensaje "Gracias, Leo", además de una foto con la camiseta albiceleste. "Tengo mil cosas en la cabeza. Solo quiero tener la certeza de volver a ver jugar a la Selección con Messi y Scaloni. Es un placer ver los partidos. Te amo, Argentina", escribió.
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