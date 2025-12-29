Romina Uhrig habló sin filtros sobre el pozo emocional que vivió tras Gran Hermano

ROMINA UHRIG.JPG

En otro tramo, detalló con total honestidad su vínculo con las adicciones. “Empecé a tomar pastillas y lo que le dicen MDMA. La verdad nunca me animé a probar nada más, pero no quería salir si no tenía eso. Empezaba a buscar, a buscar y si no conseguía me ponía agresiva”, relató, describiendo la dependencia que había generado.

Finalmente, explicó cómo logró cortar con ese círculo destructivo. “Pude salir de toda esa porquería, porque entrás en una felicidad y luego entrás en un vacío. Estuve en depresión, empecé con ataques de pánico y una amiga me recomendó a su psiquiatra y cuando me vieron estaba muy mal y empecé con medicación”, concluyó, marcando un punto de inflexión en su vida.