Homenaje a México: Humberto Vélez apareció en Los Simpsons y sorprendió al mundo

los simpsons2

El episodio es una verdadera pieza de colección por la cantidad de referencias culturales que incluye. Uno de los puntos más altos es la participación de la legendaria banda Los Tigres del Norte, quienes compusieron y ejecutaron una pieza original para la ocasión. La letra de este corrido resume la esencia de la trama con una rima muy particular: “Se viste de abejorro Pedro pa’ salir frente a la cámara. Su dolor da risa a miles y le gana mucha fama, pero está débil el viejo, sus huesos suenan como matraca. Pedro contrató un doble con la cabeza de hierro y una panza bien grandota, un calvo de nombre Homero. A reunirse se volvieron buenos amigos y compañeros”.