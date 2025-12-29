Homenaje a México: Humberto Vélez apareció en Los Simpsons y sorprendió al mundo
En el último episodio de la serie sobre la familia más famosa, la producción hizo un recorrido por la cultura mexicana con varias personalidades del país.
La familia más famosa de Springfield decidió cerrar el 2025 con un broche de oro que ha causado sensación en toda la región. A través de un episodio especial cargado de simbolismos, música y participaciones estelares, Los Simpson rindieron un tributo sin precedentes a México. El capítulo, que forma parte de la temporada número 37, no solo destaca por su narrativa, sino por reunir a figuras icónicas que definieron la identidad de la serie en el mundo hispanohablante.
Bajo el título “¡The Fall Guy-Yi-Yi!”, la trama se centra en una inesperada alianza laboral y amistosa. En esta oportunidad, Homero Simpson termina asumiendo el rol de doble de riesgo secreto para el Hombre Abeja (Bumblebee Man), el querido personaje que parodia la comedia televisiva mexicana. Esta colaboración no solo logra darle un nuevo impulso a la carrera de Pedro, el actor detrás del disfraz, sino que somete a Homero a una serie de peripecias físicas que llevan su resistencia al límite, entrelazando el humor ácido característico del show con temas como la identidad y la migración.
El episodio es una verdadera pieza de colección por la cantidad de referencias culturales que incluye. Uno de los puntos más altos es la participación de la legendaria banda Los Tigres del Norte, quienes compusieron y ejecutaron una pieza original para la ocasión. La letra de este corrido resume la esencia de la trama con una rima muy particular: “Se viste de abejorro Pedro pa’ salir frente a la cámara. Su dolor da risa a miles y le gana mucha fama, pero está débil el viejo, sus huesos suenan como matraca. Pedro contrató un doble con la cabeza de hierro y una panza bien grandota, un calvo de nombre Homero. A reunirse se volvieron buenos amigos y compañeros”.
Además de la música norteña, el cine también dice presente con la aparición animada del director Alejandro González Iñárritu, quien dentro de la ficción es el encargado de dirigir la película que protagonizan Homero y Pedro. La estética del capítulo alcanza su clímax cuando ambos personajes quedan en coma y "viajan" a un mundo inspirado en el Día de Muertos, con calles decoradas con papel picado y una emotiva versión instrumental del clásico Cien años. Incluso el escudo nacional mexicano, con el águila y la serpiente sobre un nopal, tiene un momento protagónico en pantalla.
Para los fanáticos de América Latina, el mayor regalo fue la participación del elenco original de doblaje, encabezado por el gran Humberto Vélez. En un guiño magistral a la audiencia, Vélez aparece interpretándose a sí mismo y, tras una caída estrepitosa de los protagonistas desde una pirámide, exclama: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”. A este reencuentro se sumaron Patricia Acevedo y Claudia Motta, las voces históricas de Lisa, Bart y Marge, reforzando la nostalgia de quienes crecieron con el doblaje clásico.
Tras su debut en la televisión estadounidense el pasado 28 de diciembre de 2025, el episodio llegará próximamente a las pantallas de Disney Plus para toda Latinoamérica. De esta manera, la serie reafirma su conexión con el público latino, demostrando que, después de más de tres décadas, todavía encuentra formas creativas y respetuosas de celebrar la diversidad cultural de sus espectadores.
