Netflix: la serie que llegó al Top 10 en 2025 y sigue siendo la mas elegida
Con la participación especial de Jeff Goldblum, esta gran producción tiene ocho episodios y es una de las sensaciones de la plataforma. Los detalles en la nota.
Dentro del universo del streaming, pocas plataformas logran generar impacto como Netflix. Su extenso catálogo, marcado por series y películas de gran calidad, se renueva de forma permanente con un solo objetivo: atrapar la atención de los espectadores.
En ese escenario apareció “Kaos”, una serie lanzada en 2024 que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más vistos en la plataforma. Con una temporada de ocho episodios, la ficción combina una narrativa cautivante con un elenco de primer nivel.
Protagonizada por figuras como Jeff Goldblum y Janet McTeer, y bajo la dirección de Georgi Banks-Davies y Runyararo Mapfumo, la producción logró posicionarse entre lo más visto de la plataforma en muy poco tiempo, consolidándose como uno de los títulos destacados del año.
De qué trata "Kaos"
La serie propone una mirada actual sobre los dioses del Olimpo, trasladando los mitos clásicos a un contexto contemporáneo. En el centro de la historia aparece Zeus, cuya obsesión por conservar su autoridad lo lleva a tomar decisiones impulsivas que alteran el equilibrio y generan conflictos internos.
En paralelo, un grupo de personas comunes se ve involucrado sin buscarlo en una antigua predicción que los conecta directamente con el destino de los dioses. A medida que ambas historias avanzan, el relato mezcla ironía, fantasía y tensión, construyendo una trama ágil que atrapó a la audiencia y la posicionó como una de las ficciones más elegidas del momento.
Reparto de "Kaos"
El éxito de esta serie no se debe únicamente a su historia, sino también al gran elenco que aportó jerarquía y experiencia a la producción.
- Jeff Goldblum como Zeus
- Janet McTeer como Hera
- Cliff Curtis como Poseidón
- Stephen Dillane como Prometeo
- Aurora Perrineau como Riddy
Tráiler de "Kaos"
