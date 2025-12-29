Mirtha Legrand cerró una vieja herida con Alejandro Fantino y le pidió disculpas públicas

El mensaje fue leído en cámara y estuvo cuidadosamente elaborado. La diva explicó que el fin de año era el momento indicado para expresar sus disculpas, tanto en su nombre como en el del equipo que la acompaña desde hace décadas. “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, expresó, dejando en claro que reconocía el impacto que aquella situación había generado.